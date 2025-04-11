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رياضة

العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب الشباب استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في العاصمة الإدارية الجديدة، في ختام إستعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 أبريل الجاري إلى 19 مايو المقبل 

وفضل الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، إقامة معسكر الفراعنة الصغار في العاصمة لإدارية، لتوفير أكبر قدر من التركيز للفريق قبل إنطلاق البطولة، التي يسعى منتخب مصر من خلالها إلى التأهل لنهائيات كأس العالم في شيلي أواخر العام الجاري 

موعد معسكر منتخب مصر إستعدادا لأمم إفريقيا

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، موعد انطلاق معسكر الفريق استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي تقام في ضيافة مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 16 مايو المقبل.

منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب الشباب

وحدد أسامة نبيه يوم 15 أبريل الجاري موعدا لانطلاق معسكر منتخب الشباب، وبالتحديد عقب انتهاء بطولة الجمهورية لمواليد 2005 بـ48 ساعة. 

ومن المقرر، أن يستمر معسكر منتخب الشباب حتى انطلاق بطولة أمم إفريقيا بمصر.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا، وهي المجموعة التي تم وصفها بأنها مجموعة الموت.

تعديلات على برنامج منتخب الشباب 

وكان أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، كشف في وقت سابق أن هناك  تعديلات ستطرأ على برنامج إعداد الفريق لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بنقل البطولة لتقام في مصر، بعد أن كان مقررا أن تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

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