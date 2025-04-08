منتخب الشباب يبحث عن وديتين دوليتين خلال معسكره الأخير استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الشباب، فتح مسئولو اتحاد الكرة قنوات اتصال مع عدد من الاتحادات الإفريقية والعربية، بحثا عن توفير مباراتين وديتين لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، في معسكره الأخير قبل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها بمصر في الفترة من 27 أبريل إلى 19 مايو المقبلين.

وبات من المؤكد أن يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مباراتين وديتين مع منتخبين من المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، ولكن بعيدا عن المنتخبات التي وقعت ضمن مجموعته في البطولة وهي جنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا

ومن المتوقع، أن يعلن اتحاد الكرة عن طرفي المباراتين الوديتين لمنتخب الشباب خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يخوض منتخب الشباب مباراة ودية محلية في النصف الأول من معسكر البطولة

منتخب مصر للشباب، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب الشباب

وحدد أسامة نبيه يوم 15 أبريل الجاري موعدا لانطلاق معسكر منتخب الشباب، وبالتحديد عقب انتهاء بطولة الجمهورية لمواليد 2005 بـ48 ساعة.

ومن المقرر، أن يستمر معسكر منتخب الشباب حتى انطلاق بطولة أمم إفريقيا بمصر.

موعد إرسال قائمة منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا

واستقر أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب على بدء معسكره الأخير استعدادًا للبطولة صباح يوم 15، بعد انتهاء بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2005 يوم 13 أبريل، ويحصل اللاعبون الدوليون على راحة سلبية يومًا واحدًا ثم ينضمون للمعسكر.

ويبدأ المعسكر بتوقيع الكشف الطبي على جميع اللاعبين المختارين بمعرفة اللجنة الطبية باتحاد الكرة، للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة.

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