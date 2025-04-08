الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب يبحث عن وديتين دوليتين خلال معسكره الأخير استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الشباب يستعد
منتخب الشباب يستعد لبطولة أمم إفريقيا، فيتو

منتخب الشباب، فتح مسئولو اتحاد الكرة قنوات اتصال مع عدد من الاتحادات الإفريقية والعربية، بحثا عن توفير مباراتين وديتين لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، في معسكره الأخير قبل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها بمصر في الفترة من 27 أبريل إلى 19 مايو المقبلين.

وبات من المؤكد أن يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مباراتين وديتين مع منتخبين من المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، ولكن بعيدا عن المنتخبات التي وقعت ضمن مجموعته في البطولة وهي جنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا

ومن المتوقع، أن يعلن اتحاد الكرة عن طرفي المباراتين الوديتين لمنتخب الشباب خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يخوض منتخب الشباب مباراة ودية محلية في النصف الأول من معسكر البطولة

منتخب مصر للشباب، فيتو
منتخب مصر للشباب، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب الشباب

وحدد أسامة نبيه يوم 15 أبريل الجاري موعدا لانطلاق معسكر منتخب الشباب، وبالتحديد عقب انتهاء بطولة الجمهورية لمواليد 2005 بـ48 ساعة. 

ومن المقرر، أن يستمر معسكر منتخب الشباب حتى انطلاق بطولة أمم إفريقيا بمصر.

 

موعد إرسال قائمة منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا

واستقر أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب على بدء معسكره الأخير استعدادًا للبطولة صباح يوم 15، بعد انتهاء بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2005 يوم 13 أبريل، ويحصل اللاعبون الدوليون على راحة سلبية يومًا واحدًا ثم ينضمون للمعسكر.

ويبدأ المعسكر بتوقيع الكشف الطبي على جميع اللاعبين المختارين بمعرفة اللجنة الطبية باتحاد الكرة، للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة جنوب أفريقيا المغرب نيجيريا أسامة نبيه بطولة الجمهورية للشباب

مواد متعلقة

موعد معسكر منتخب الشباب استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة

كاف يختار 4 حكام مصريين لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

تعديل في برنامج إعداد منتخب الشباب بعد نقل بطولة أمم إفريقيا إلى مصر

أسامة نبيه لشباب الفراعنة: الروح سلاحنا في أدغال أفريقيا ولا يزال لدينا الكثير

الأكثر قراءة

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

زيزو يغادر مران الزمالك بعد ربع ساعة

أسعار الشرائح في العدادات الكودية الجديدة

زغلول صيام يكشف سر تواجد زيزو في سفارة أمريكا.. ورسالة اللاعب للرئيس الأمريكي.. ومش لازم كل حاجة أهلي وزمالك!!!

زيزو يكشف وجهته القادمة وموقفه مع الزمالك في بيان علي صفحته الرسمية

أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

لا تراجع، أول تعليق من الأهلي على بيان زيزو

الزمالك يستبعد زيزو من مباراة ستيلينبوش

منوعات

المزيد

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

في أي عمر خلق الله آدم؟ تعرف على إجابة الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

تفسير رؤية العاصفة في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعاب

المزيد
الجريدة الرسمية