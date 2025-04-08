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رياضة

الثلاثاء القادم آخر موعد لإرسال قائمة منتخب مصر للشباب في الأمم الأفريقية

أسامة نبيه،فيتو
أسامة نبيه،فيتو

منتخب الشباب، يعكف الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه، على تحديد قائمة الفريق التي سيخوض بها بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وذلك تمهيدًا لإرسالها للاتحاد الأفريقي مساء يوم 15 من الشهر الجاري، وهو آخر موعد لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة، القائمة ستضم 21 لاعبًا بالإضافة إلى 5 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

واستقر أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب على بدء معسكره الأخير استعدادًا للبطولة صباح يوم 15، بعد انتهاء بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2005 يوم 13 أبريل، ويحصل اللاعبون الدوليون على راحة سلبية يومًا واحدًا ثم ينضمون للمعسكر.

ويبدأ المعسكر بتوقيع الكشف الطبي على جميع اللاعبين المختارين بمعرفة اللجنة الطبية باتحاد الكرة، للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة.

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منتخب الشباب اتحاد الكرة بطولة الجمهورية للشباب

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