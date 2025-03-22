رغم الخسارة، علاء نبيل يشيد بتجربة منتخب الشباب أمام كرواتيا الأولمبي

منتخب الشباب، أكد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري أن منتخب شباب الفراعنة مواليد ٢٠٠٥ حقق مكاسب عديدة من تجربته القوية أمام منتخب كرواتيا الأوليمبي رغم انتهاء المباراة بفوز كرواتيا ٣ - ٢.

وشدد علاء نبيل في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة على أن منتخب مصر للشباب نجح في مجاراة لاعبي كرواتيا بأجسامهم القوية ومهاراتهم العالية والتحاماتهم الشديدة وهو نموذج للمنتخبات الإفريقية المنتظر مواجهتها فى كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر كان ندا قويا لكرواتيا

وتابع علاء نبيل قائلا: بالنظر إلى سير المباراة يتضح أن منتخب مصر كان ندا قويا لمنتخب كرواتيا الأوليمبي حيث تقدم كرواتيا بهدف مبكر ثم نجح مصر فى التعديل عن طريق محمد عبد الله ثم سيطر الفراعنة سيطرة كاملة على المباراة وترجم عمر أسامة حسن التفوق المصري بهدف ثان ولكن منتخب كرواتيا نجح فى العودة للمباراة من خلال لاعبيه الأكبر سنا والأكثر خبرة ونجحوا فى حسم التجربة لصالحهم.

ويضيف علاء نبيل: التجربة الكرواتية فى مجملها مفيدة جدا لشباب الفراعنة وعليهم الاستفادة الكاملة من دروسها خاصة مع المنتخبات الكبيرة والمدارس الكروية المتميزة.

وشدد علاء نبيل فى كلامه بعد المباراة على أن الهدف من التجارب الودية هو الاستفادة منها فى المباريات الرسمية وتعلم الدروس جيدا وعدم تكرار الأخطاء بغض النظر عن النتيجة مشيدا بالروح القوية التى يظهر عليها منتخب الشباب فى ثاني تجاربه الودية الدولية.

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا

ويستعد منتخب الشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية من ١٨ أبريل إلى ٢٦ مايو المقبل ويعتبر معسكره فى قطر هو أول احتكاك دولي للاعبين وأسفر لقاءه الودي الأول مع منتخب قطر الأوليمبي بالتعادل ١ - ١ ثم خسر من كرواتيا.

شهد مباراة مصر وكرواتيا عمرو الشربيني سفير مصر فى قطر ومحمد ابو حسين عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة فى قطر، والكابتن أحمد حسن عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري ومحمد عبد الحميد رئيس اللجنة المنظمة ومحمد صبح المشرف على نادي الخور القطري الذى استضاف مباراة كرواتيا على ملعبه.. ويختتم منتخب الشباب مبارياته الودية مع منتخب الإمارات الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل.

وحرص مسئولو نادى الخور القطري على إهداء السفير عمرو الشربيني ووفد البعثة المصرية برئاسة محمد أبو حسين درع النادى.

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