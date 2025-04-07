الإثنين 07 أبريل 2025
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رياضة

تعيين أحمد مجاهد منسقًا عامًّا لبطولة أمم أفريقيا للشباب

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

اتحاد الكرة، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الإثنين، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة.

بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة

واطّلع مجلس الإدارة على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بشأن إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة إلى مصر، والموافقة الرسمية من الحكومة المصرية على الاستضافة خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025. وبالنظر إلى ضيق الوقت، وافق المجلس على ما يلي:
• تكليف المدير التنفيذي وجميع إدارات الاتحاد بتنفيذ مهام تنظيم البطولة وفق اختصاص كل إدارة، على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة الإشراف والمتابعة على إدارات ومجموعات البطولة.
• تعيين المهندس أحمد مجاهد عضو لجنة الحوكمة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف) منسقًا عامًا للبطولة بين الكاف والاتحاد المصري لكرة القدم.
• تشكيل لجنة الاتصال الحكومي من المستشارين ووكلاء الوزارة المرشحين من وزارة الشباب والرياضة.
• اعتماد الموازنة التقديرية للبطولة، مع إخطار وزارة الشباب والرياضة بها رسميًا.

•• المنتخبات الوطنية:
• الموافقة على برنامج المنتخب الوطني الأول ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل.
وتكليف الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات برئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للصالات.
• اعتماد لائحة شئون اللاعبين الجديدة المقدمة من لجنة تطوير اللوائح، والتي تتماشى مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإرسالها إلى الفيفا للاعتماد، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يونيو 2025.

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