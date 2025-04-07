الإثنين 07 أبريل 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يوافق على برنامج المنتخب الوطني بأجندة يونيو

منتخب مصر الاول لكرة
منتخب مصر الاول لكرة القدم، فيتو

اتحاد الكرة، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة هاني أبو ريدة على برنامج منتخب مصر الأول، خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل، الذي قدمه الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن.

ومن المقرر، أن يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم معسكرا تدريبيا مغلقا خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو المقبل، على أن يتخلله خوض مباراتين وديتين، يتحدد طرفيهما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

غياب لاعبي الأهلي عن معسكر الفراعنة 

وتأكد غياب جميع لاعبي الأهلي الدوليين عن معسكر الفراعنة في يونيو المقبل، بسبب ارتباطهم بخوض مباريات ناديهم في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة 

 

علاء عبد العزيز رئيسا لبعثة منتخب النسائية للصالات

وخلال اجتماعه اليوم قرر مجلس الجبلاية، تكليف الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات برئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للصالات.
 

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