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رياضة

موعد معسكر منتخب الشباب استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، موعد انطلاق معسكر الفريق استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي تقام في ضيافة مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 16 مايو المقبل.

 

موعد انطلاق معسكر منتخب الشباب

وحدد أسامة نبيه يوم 15 أبريل الجاري موعدا لانطلاق معسكر منتخب الشباب، وبالتحديد عقب انتهاء بطولة الجمهورية لمواليد 2005 بـ48 ساعة. 

ومن المقرر، أن يستمر معسكر منتخب الشباب حتى انطلاق بطولة أمم إفريقيا بمصر.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا، وهي المجموعة التي تم وصفها بأنها مجموعة الموت.

تعديلات على برنامج منتخب الشباب 

وكان أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، كشف في وقت سابق أن هناك  تعديلات ستطرأ على برنامج إعداد الفريق لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بنقل البطولة لتقام في مصر، بعد أن كان مقررا أن تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

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