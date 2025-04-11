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السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية تضبط كمية كبيرة من الأحجار النيزكية، فيتو

ذكر التلفزيون الجزائري أن الدرك الوطني في ولاية تميمون، تمكن من حجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية.

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية 

وفي خطوة تعكس الجهود المبذولة لحماية الثروات الطبيعية النادرة التي تزخر بها الجزائر، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمقيدن، التابعة لولاية تميمون، من ضبط كمية ضخمة من الأحجار يُشتبه في كونها نيزكية، بلغ وزنها أكثر من 300 كيلوغرام.

و تم تسليم هذه الأحجار إلى دائرة التحاليل الدقيقة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابعة للدرك الوطني، حيث أكدت التحاليل المخبرية أن المضبوطات تحتوي على ما يزيد على 1500 قطعة حجرية نيزكية، تنتمي إلى صنفي الكوندريت والأكوندريت.

وتُعد هذه العملية من القضايا النادرة والمتميزة، خاصة وأن العدد الإجمالي للأحجار النيزكية المسجّلة عالميا وفق قاعدة البيانات الدولية لا يتجاوز 84,270 حجرا نيزكيا، منها فقط 1,526 حجرا موثقا كحطام سقط داخل الجزائر.

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الأحجار النيزكية ولاية تميمون الثروات الطبيعية الجزائر

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