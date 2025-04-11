الجمعة 11 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان موقفي عبد المنعم رياض والسيدة عائشة.. يتأكدان من الالتزام بالتعريفة الجديدة.. والوزير يطالب المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات السائقين..والمحافظ يتوعد المخالفين

جانب من الجولة على
جانب من الجولة على محطات الوقود، فيتو

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم عددًا من مواقف النقل الجماعي ومحطات الوقود بالقاهرة وذلك للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة لركوب السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية.


جولة على موقفى السيدة عائشة وعبد المنعم رياض

وتضمنت جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة المرور على موقفى السيدة عائشة وعبدالمنعم رياض حيث استمعا من مدير الموقف إلى شرح حول الإجراءات التي تم اتخاذها بالموقف فيما يخص تعديل تعريفة الركوب في مختلف الخطوط والتي تتراوح ما بين 10 % إلى 15 %، بالإضافة إلى تعليق السيارات للتعريفة الجديدة فى أماكن واضحة للمواطنين بالموقف.

كما حرصت الدكتورة منال عوض والدكتور إبراهيم صابر على التحدث مع عدد من المواطنين المترددين على موقفى عبدالمنعم رياض والسيدة عائشة بخصوص تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بالمواقف بها والتي تم طباعتها وتعليقها فى أماكن واضحة للجميع.

 

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الإبلاغ عن مخالفات السائقين

وطالبت وزيرة التنمية المحلية من المواطنين عدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التي تم الإعلان عنها في جميع الخطوط بعد الزيادات الجديدة في أسعار المواد البترولية، كما طلبت د.منال عوض من المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى في حال وجود أي مخالفات من السائقين والتواصل مع الخط الساخن وغرفة عمليات محافظة القاهرة ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وشددت د.منال عوض على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن.

جولة مفاجئة على محطات الوقود

كما قامت د.منال عوض ومحافظ القاهرة بجولة مفاجئة على عدد من محطات الوقود بالعاصمة للتأكد من توافر الحصص كاملة وعدم الاتجار بالمواد البترولية في السوق السوداء أو محاولة احتكارها لاستغلال المواطنين والالتزام بالأسعار المقررة.

 كما حرصت وزيرة التنمية المحلية على إجراء معايرة لطرمبات السولار والبنزين في المحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة منها بما يتوافق مع هو موجود على شاشة الطرمبات.  

وتم الإشارة إلى انتظام العمل في جميع المحطات ولا توجد أي تكدسات أو معوقات، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة الجيدة لعمل محطات الوقود بالقاهرة وأخذ عينات من المحروقات بصفة دائمة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وكذا تعاون غرفة عمليات مديريات التموين بالعاصمة مع الأحياء والمحافظة.

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكانت الزيادة ١٠% على معظم الخطوط، ولم تتجاوز ١٥% فى الخطوط الطويلة.

وأشار إلى أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

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وأشار د. إبراهيم صابر إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

كما أكد محافظ القاهرة على قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

خطوط ساخنة بمحافظة القاهرة لتلقى الشكاوى

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين.

رافق الوزيرة والمحافظ في جولتهما اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، واللواء عاطف غالى مدير إدارة مشروع السرفيس بالقاهرة، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

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