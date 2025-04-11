أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول عن الزيادة الجديدة للبنزين.

زيادة أسعار البنزين

أوضحت السعيد في طلبها، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين 95.. 19 جنيها.

بنزين 92.. 17.25 جنيه.

بنزين 80.. 15.75 جنيه.

السولار.. 15.5 جنيه.

الكيروسين..15.5 جنيه.

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه.

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه.

وطن الغاز الصب 16000 جنيه.

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.



مراعاة الظروف الاقتصادية

وتساءلت السعيد كيف يحدث ذلك دون مراعاة للظروف المعيشية للمواطن ومعاناة الشعب؟ فالزيادة غير مبررة وستزيد معها الأسعار دون زيادة في الرواتب سواء للعاملين بالدولة أو القطاع العام أو الخاص.

وتساءلت السعيد: هل تم عمل دراسة عن أثر هذه الزيادات على المواطنين من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟

ضاربة مثلًا باسطوانة الغاز التي ستزيد ٥٠ جنيهًا دفعة واحدة، فماذا يفعل المواطن البسيط؟

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