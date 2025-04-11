الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

رفع تعريفة المواصلات،
رفع تعريفة المواصلات، فيتو

رفع تعريفة الركوب، أعلنت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض وذلك فى ضوء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل سعر البنزين والسولار.

أخبار مصر: زيادة أسعار الوقود والبترول تبرر، مصير رغيف الخبز، ارتفاع تعريفة الركوب، هذا ما فعله الزمالك مع الونش بسبب الأهلي

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار، عقوبات مخالفة تعريفة الركوب

 

وجاءت أسعار تعريفة الركوب بمواقف السرفيس كالآتى حيث وكانت الزيادة ١٠% على معظم الخطوط، ولم تتجاوز ١٥% فى الخطوط الطويلة:

 

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.


أسعار البنزين الجديدة

١- سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.
 

٢-سعر بنزين 92  من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
 

٣-سعر بنزين 80  من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر.
 

٤- سعر  السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع سعر البنزين إبراهيم صابر محافظ القاهرة اسعار تعريفة الركوب تعريفة الركوب الجديدة تعريفة الركوب د إبراهيم صابر محافظ القاهرة لجنة تسعير المنتجات البترولية

مواد متعلقة

بعد زيادة أسعار الوقود، تعليمات عاجلة من التنمية المحلية للمحافظين، ارتفاع تعريفة الركوب 15%، وتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

تعريفة الركوب تحت المراجعة، تفعيل "غرف الأزمات" بالمحافظات بعد زيادة أسعار الوقود

الجيزة تعلن التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار خلال ساعات

بعد زيادة البنزين والسولار، اجتماع عاجل لمحافظ القاهرة لإقرار التعريفة الجديدة

الأكثر قراءة

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

البترول تكشف أسباب رفع أسعار الوقود وتعلن موعد الزيادة القادمة

أخبار مصر: زيادة أسعار الوقود والبترول تبرر، مصير رغيف الخبز، ارتفاع تعريفة الركوب، هذا ما فعله الزمالك مع الونش بسبب الأهلي

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

استقالة الملياردير بشير المصري من جامعة هارفارد بعد مزاعم قضائية بمساعدة حماس

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

منوعات

المزيد

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية