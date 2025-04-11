الجمعة 11 أبريل 2025
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20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

تعريفة الركوب الجديدة
تعريفة الركوب الجديدة للنقل العام، فيتو
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تعريفة النقل العام، أعلنت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض وذلك فى ضوء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل سعر البنزين والسولار.

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

 

تعريفة النقل العام بعد رفعها 

 

وفيما يلى أسعار تعريفة الركوب بأتوبيسات النقل العام:

وفيما يلى تعريفة النقل العام لتصبح الأتوبيس العادى 10 جنيهات بدلا من 9 جنيهات بواقع 186 خطا  والأتوبيس المكيف 20 جنيها بدلا من 17 جنيها بواقع 11 خطا.


تعريفة النقل الجماعى

وتنشر فيتو تعريفة النقل الجماعى بعد الزيادة، حيث وصلت سعر تعريفة المينى باص إلى 16 جنيها بدلا من 14 جنيهات، فى حين أصبحت تعريفة المينى باص المكيف 19 جنيها بدلا 17 جنيها

 


أسعار البنزين الجديدة

 

١- سعر بنزين 95  من  17 إلى 19 جنيهًا للتر.
 

٢-سعر بنزين 92  من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
 

٣-سعر بنزين 80  من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر.
 

٤- سعر  السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

 

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