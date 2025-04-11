عقب رفع أسعار البنزين، محافظ كفرالشيخ يتفقد عددا من محطات الوقود "صور"

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عددا من محطات الوقود، بغرب مدينة كفر الشيخ، وأخرى بقرية محلة القصب، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تطبيق الأسعار المقررة، وتوافر المواد البترولية وبالكميات المطلوبة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بمتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر أنواع الوقود المختلفة، والالتزام بالأسعار المقررة، مع تكثيف المرور الميداني على جميع محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتناشد محافظة كفر الشيخ، المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور 136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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