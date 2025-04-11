"الحوثي" تكشف تفاصيل استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، أنها شنت هجوما جديدا على حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" والقطع الحربية المرافقة لها "شمالي البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثي، يحيى سريع، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والقوات البحرية، نفذت عملية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان)، خلال الساعات الماضية".

وذكر أن عملية الهجوم جاءت بواسطة عدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيرة، في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا، وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا".

وأضاف أن الهجمات الامريكية فشلت في التأثير في القدرات العسكرية للحوثي، متعهدا باستمرار الواجبات الدفاعية في البر والبحر.

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