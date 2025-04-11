محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع المجمع الترفيهي بحي السلام (صور)

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية، اليوم الجمعة؛ لمتابعة اللمسات النهائية بالمجمع الترفيهي التجاري الجديد بنادي السلام، قبل افتتاحه، والذي يُعد نقلةً حضاريةً تهدف إلى تحسين المنظر العام للمدينة، والقضاء على العشوائيات، وتعزيز السلامة العامة.

أبرز الحضور خلال الجولة

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سماح علي مدير عام الإسكان، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الهدف من إقامة المجمع الترفيهي

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف من إقامة هذا النموذج الحضاري من المجمعات التجارية هو القضاء على العشوائيات وتحسين الصورة الجمالية للمدينة، وتوفير مساحة آمنة ومرخصة لأنشطة ترفيهية وتجارية مُراقَبة من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز السلامة العامة والصحة العامة عبر بنية تحتية مُحكمة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

موضحًا أن مثل هذه المشروعات تدعم الاقتصاد المحلي وتعمل على خلق فرص عمل.

تحويل المناطق العشوائية إلى مناطق نموذجية

وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال تفقده الموقع أن المشروع يُجسِّد التزام الدولة بتحويل المناطق العشوائية إلى نماذج تنموية مُستدامة، مع الحفاظ على المعايير الهندسية والجمالية، كما أشاد بدور الشركة المنفذة في الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ويضم المشروع إنشاء 46 كرفان مجهزة للقيام بأنشطة ترفيهية وتجارية، دورات مياه لخدمة الزوار، غرفة أمن وحراسة لمراقبة الموقع على مدار الساعة بالإضافة إلى منطقة انتظار سيارات تصل مساحتها إلى (1200متر2).

مميزات مشروع المجمع الترفيهي

وأوضحت المهندسة سماح علي مدير عام الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن المشروع يشمل منظومة إطفاء حريق متكامل لتأمين الموقع ضد المخاطر، كما تم تزويد المجمع بشبكة كاميرات مراقبة متطورة لضمان الأمان.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بتخصيص مساحة ٥٣٠٠م٢ من مساحة نادي السلام بنطاق حي ثان، لإقامة هذا المجمع الترفيهي؛ بهدف استبدال الكرفانات العشوائية في مناطق مثل نادي المنتزه للحفاظ على الشكل العام وتأمين أماكن التنزه والطعام للمواطنين بعد التخطيط الجيد للمشروع والمتابعة الجيدة من كافة الجهات للإشراف على ما يقدم للمواطنين من خدمات.

قام بتنفيذ المشروع مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة كمشرف عام وأحد شركات المقاولات كمقاول منفذ.

ومن المتوقع أن يصبح المجمع وجهةً رئيسية لأهالي المحافظة، حيث يجمع بين الخدمات الترفيهية والتجارية في إطارٍ عصريٍّ وآمن، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحقيق التوازن مع احتياجات المواطنين،وهناك توجه لتكرار الفكرة فى أماكن مختلفة من المدينة حفاظا على البيئة والشكل الحضاري.





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