الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

يدخلون أسفل الكوبرى من فتحة لا تتجاوز 40 سم

أمن الإسماعيلية يضبط عددا من الخارجين عن القانون أسفل كوبرى الثلاثيني (فيديو وصور)

لحظة ضبط الفتيات
لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو

 نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون أسفل كوبرى الثلاثيني بوسط المدينة.  

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستغلال الأمثل للسوق الحضري (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد عددًا من مدارس التل الكبير (صور) 

تداول عشرات مقاطع الفيديو 

 جاء ذلك عقب تداول عشرات من مقاطع الفيديو عبر محركات التواصل الاجتماعي والخاصة بمحافظة الإسماعيلية، لتجمهر الأهالي أعلى الكوبرى، والتي ادعى البعض من خلالها بقيام عدد من الشباب باختطاف فتاة واحتجازها أسفل الكوبري والتعدي عليها.  

لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو
لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو
لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو
لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو

إلقاء القبض على المتهمين 

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية ومباحث قسم أول من إلقاء القبض على فتاتين وعدد من الشبان الذين اعتادوا العيش أسفل كوبرى الثلاثيني حيث يقومون بالمبيت أسفل الكوبرى وكذا تعاطي المخدرات.  

لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو
لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو
لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو
لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو

وقالت إحدي الفتيات التي تم ضبطها أسفل الكوبرى بواسطة رجال المباحث أنها اعتادت النزول إلى أسفل الكوبرى للمبيت بصحبه صديقاتها واصدقائها وتعاطي المخدرات.  

المكان الذى تم استخراج المتهمين منه، فيتو 
المكان الذى تم استخراج المتهمين منه، فيتو 

 

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع احد المواطنين من ضبط باقى الشبان أسفل الكوبرى، حيث كانوا يلجون أسفل الكوبرى من فتحة لا تتخطى ال 40 سم.
 

كوبرى الثلاثيني بالإسماعيلية، فيتو
كوبرى الثلاثيني بالإسماعيلية، فيتو
كوبرى الثلاثيني بالإسماعيلية، فيتو
كوبرى الثلاثيني بالإسماعيلية، فيتو
كوبرى الثلاثيني بالإسماعيلية، فيتو
كوبرى الثلاثيني بالإسماعيلية، فيتو

 

ونص مشروع قانون تعاطي المخدرات مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية أمن الإسماعيلية ضبط مشردين أسفل كوبرى الثلاثيني بالإسماعيلية كوبرى الثلاثيني مباحث قسم أول الإسماعيلية

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستغلال الأمثل للسوق الحضري (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد عددًا من مدارس التل الكبير (صور) 

أهالي الإسماعيلية يتوجهون إلى مدينة رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (صور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد عددًا من مدارس إدارة شمال (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

زيزو يغادر مران الزمالك بعد ربع ساعة

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

زيزو يكشف وجهته القادمة وموقفه مع الزمالك في بيان علي صفحته الرسمية

أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

في أي عمر خلق الله آدم؟ تعرف على إجابة الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية