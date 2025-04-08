أمن الإسماعيلية يضبط عددا من الخارجين عن القانون أسفل كوبرى الثلاثيني (فيديو وصور)

يدخلون أسفل الكوبرى من فتحة لا تتجاوز 40 سم

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون أسفل كوبرى الثلاثيني بوسط المدينة.

تداول عشرات مقاطع الفيديو

جاء ذلك عقب تداول عشرات من مقاطع الفيديو عبر محركات التواصل الاجتماعي والخاصة بمحافظة الإسماعيلية، لتجمهر الأهالي أعلى الكوبرى، والتي ادعى البعض من خلالها بقيام عدد من الشباب باختطاف فتاة واحتجازها أسفل الكوبري والتعدي عليها.

لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو

لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو

إلقاء القبض على المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية ومباحث قسم أول من إلقاء القبض على فتاتين وعدد من الشبان الذين اعتادوا العيش أسفل كوبرى الثلاثيني حيث يقومون بالمبيت أسفل الكوبرى وكذا تعاطي المخدرات.

لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو

لحظة ضبط الفتيات أسفل الكوبرى، فيتو

وقالت إحدي الفتيات التي تم ضبطها أسفل الكوبرى بواسطة رجال المباحث أنها اعتادت النزول إلى أسفل الكوبرى للمبيت بصحبه صديقاتها واصدقائها وتعاطي المخدرات.

المكان الذى تم استخراج المتهمين منه، فيتو

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع احد المواطنين من ضبط باقى الشبان أسفل الكوبرى، حيث كانوا يلجون أسفل الكوبرى من فتحة لا تتخطى ال 40 سم.



كوبرى الثلاثيني بالإسماعيلية، فيتو

كوبرى الثلاثيني بالإسماعيلية، فيتو

كوبرى الثلاثيني بالإسماعيلية، فيتو

ونص مشروع قانون تعاطي المخدرات مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.



وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.



ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.



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