محافظ الإسماعيلية يناقش استثمارات المجموعة العربية للأملاح بالقنطرة شرق "صور"

محافظ الإسماعيلية القنطرة شرق تمثل ٤٨٪ من مساحة الإسماعيلية وهي قاطرة التنمية في سيناء

ناقش اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استثمارات المجموعة العربية للأملاح الطبيعية بالقنطرة شرق، وسبل دفع عجلة الإنتاج للاستفادة من حجم استثماراتها، وبحث ومناقشة كافة المعوقات للعمل على تلافيها وسرعة بدء الإنتاج واستدامته، نظرًا لحجم الاستثمارات الكبير، ولأهمية المشروع خاصة في القطاع الطبي.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وفد المجموعة العربية للأملاح الطبيعية برئاسة اللواء مجدي عبد السميع، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من اللقاء، فيتو

تذليل كافة العقبات للمستثمرين

واستهل محافظ الإسماعيلية حديثه، بالتأكيد على أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة، كانت واضحة بتذليل أيَّة عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثماراتهم، خاصة في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية.

جانب من اللقاء، فيتو

عرض الموقف الحالى للمجموعة

وخلال الاجتماع، عرض وفد المجموعة العربية للأملاح الطبيعية، الموقف الحالي للمشروع المقام بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، مبينًا الموقف التنفيذي للمرافق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المشروع، من الغاز، الاتصالات، مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، بجانب عرض احتياجات المجموعة على محافظ الإسماعيلية، وبحث سبل توفيرها بشكل عاجل.

جانب من اللقاء، فيتو

توفير كافة سبل الدعم للمستثمرين

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة اوجه الدعم والمساعدة لكافة المستثمرين، لتسهيل وتيسير عملهم والتغلب علب العقبات التي قد تواجههم.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بدراسة كافة احتياجات المجموعة جيدًا، وعرض مقترحات التنفيذ بشكل عاجل وفي إطار القوانين المنظمة للاستثمار في شرق القناة، بهدف دفع عجلة الإنتاج وتوفير بيئة جيدة للاستثمار، خاصة وأن محافظة الإسماعيلية تتمتع بالعديد من المقومات التي ساعدت على إقامة العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية، وجعلت منها قبلة للاستثمار المصري والأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه يدعم هذا الاتجاه بشكل قوي والذي تتجه له الدولة المصرية بكافة أجهزتها.

وفي نهاية اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة حقيقية واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير ودعم الصناعة وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار في كافة المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.