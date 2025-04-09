الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

"دور منظومة التأمين الشامل في توفير خدمات طبية متكاملة"، ندوة تثقيفية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة بالإسماعيلية، بمركز ومدينة القنطرة غرب، تحت إشراف محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ندوة تثقيفية حول أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وجامعة قناة السويس.

 

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أبرز محاور الندوة 

وتناولت الندوة استعراض الدور المحوري الذي تلعبه المنظومة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير خدمات طبية متكاملة بأعلى معايير الكفاءة والجودة. 

 

جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو

مكونات منظومة التأمين الصحي الشامل 

وخلال الندوة، تم شرح مكونات المنظومة وآليات تقديم الخدمات الطبية، مع التأكيد على حرية المريض في اختيار مقدم الخدمة مع التوسع تدريجيًا لتشمل القرى والمناطق النائية، بالتعاون مع القطاع الطبي الخاص، بما يعزز من استدامة الخدمة وتنوعها.

 

جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو

 

تنفيذ بروتوكول شراكة 

وفي إطار دعم المنظومة، تم الإعلان عن تنفيذ بروتوكول الشراكة الثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ونقابة الأطباء والبنك الأهلي؛ لتيسير انضمام الأطباء للمنظومة عبر تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة تمكنهم من استيفاء متطلبات هيئة الاعتماد والجودة، تمهيدًا للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. 

 

ومن جانبها، أكدت مادلين فيكتور، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة في الإسماعيلية، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو مد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين، تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن هذه الندوات تسهم في توعية المواطنين بحقوقهم الصحية والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجههم.

 

جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو

كما شاركت في الندوة دكتورة خديجة محمد كلية الطب جامعة قناة السويس، حيث تناولت جهود نشر الثقافة الصحية للمرأة والأسرة، وسلطت الضوء على "عيادة المرأة الآمنة" في محافظة الإسماعيلية، وكيفية استفادة السيدات من خدماتها المتخصصة في بيئة آمنة ومتكاملة.

 

واختتمت الندوة باستقبال تساؤلات الحضور، والاستماع إلى الاستفسارات والتحديات التي تواجههم، وتقديم المساعدة اللازمة من المختصين بهدف الوصول إلى حلول عملية لها.

 

نظمت الندوة عبير شعبان مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بحضور إيفون حبيب إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة السويس، أحلام محمد مدير وحدة تكافؤ الفرص بمركز ومدينة القنطرة غرب، والجهات المعنية بالاجتماع. 

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الدعم والتطبيق الناجح لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة عقد الندوات التثقيفية وإمداد المواطنين بما يحتاجونه من معلومات حول المنظومة وتوعيتهم بحقوقهم الصحية والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجههم.

 

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