شقيق الونش بعد التجديد 3 سنوات: "اللي اتربّى في الزمالك صعب يشوف غيره"

حرص حسن حمدي الونش، شقيق محمود الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تهنئة شقيقه بعد تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة نجح في تجديد عقد محمود حمدي الونش لمدة 3 سنوات.

ونشر شقيق الونش عبر حسابه صورة لشقيقه بقميص نادي الزمالك عبر حسابه علي إنستجرام وكتب عليها: “ألف مليون مبروك يا حبيبي جددت عقدك على بياض، من غير شروط، مش عشان قلة عروض، ولا ضعف تفاوض، لكن عشان اللي بينك وبين الزمالك أكبر من الفلوس، أكبر من أي رقم، وأغلى من أي عقد”.

وأكمل: “أنت اخترت الزمالك تاني، وبتختاره كل يوم، مش عشان مجاملة، ولا خوف من الجمهور، لكن عشان ده قرارك بقلب مليان انتماء، وبعقل عارف هو بيختار إيه، اللي بيحب الزمالك، عمره ما يبيعه”.

وأتم حديثه: "واللي اتربّى في النادي، صعب يشوف غيره ربنا يجعل سنينك كلها بطولات وإنجازات داخل جدران نادي الزمالك العريق".

وكان عقد الونش ينتهي بنهاية الموسم الجاري ودخل في مفاوضات مع النادي الأهلي إلا أن الزمالك أنهى ملف تجديد اللاعب.

وفي السطور التالية نعرض أرقام الونش مع الزمالك بعد تجديد عقده مع الزمالك.

أرقام محمود حمدي الونش مع الزمالك

وخاض محمود حمدي الونش 235 مباراة مع نادي الزمالك في جميع البطولات بواقع 20068 دقيقة.

وسجل محمود الونش 11 هدفا مع الزمالك وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتلقى الونش 28 بطاقة صفراء مع الزمالك وبطاقة حمراء واحدة.

بطولات الونش مع الزمالك

وحقق الونش 11 بطولة مع الزمالك بواقع: 2 دوري ممتاز، 2 كونفدرالية، 2 سوبر إفريقي، 3 كأس مصر، 2 سوبر مصري.

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