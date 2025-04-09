أجرت مكالمة من أسفل الأنقاض، الحماية المدنية تبحث عن سيدة تحت منزل أسيوط المنهار (فيديو)

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط جهودها في البحث عن سيدة تواصلت مع أحد جيرانها من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار عبر الهاتف المحمول بعدما حددت موقعها من نواحي الانهيار وأكدت وجودها على قيد الحياة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال 6 جثث أخرى لسيدتين ورجل مسن و3 أطفال من ضحايا العقار المنهار بحي شرق فيما تواصل البحث يدويا عن السيدة نهال التي ما زالت على قيد الحياة.

إخلاء عقارات أسيوط بجوار المنزل المنهار

ومن جانبها أخلت قوات أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير الأمن 4 عقارات مجاورة لعقار حي شرق المنهار وذلك لحين التأكد من عدم تأثرها من انهيار المنزل أو تعرضها لشقوق وتصدعات.

وتمكنت القوات من انتشال جثامين كل من جنى وليد سيد علي، 12 عامًا وفريدة وليد سيد علي، 6 أشهر، صباح عبدالحليم أحمد، 60 عامًا، ونجلتها مروة محمد مصطفى، 38 عامًا ومحمد مصطفى أحمد، 67 عامًا.

وكان اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، انتقل لتفقد موقع إنهيار منزل مكون من 4 طوابق بشارع خديجة يوسف بحي شرق لمتابعة جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والحماية المدنية التابعة للمحافظة لاستخراج سكان العقار والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وكان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 4 طوابق بحي شرق بجوار مديرية التربية والتعليم بشارع خديجة يوسف، فجر اليوم على سكانه.

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط يرافقه المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ورئيس حي شرق إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحي للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق.

وأوضح محافظ أسيوط أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 6 جثث من ضحايا عقار أسيوط بينما يجري البحث عن مفقودين آخرين وتعمل كافة الأجهزة المعنية على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لسكان المنزل.

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