بعد زيادة البنزين.. تعرف على المركبات المرخصة التي تعمل بالبنزين والغاز طبيعي

زيادة أسعار البنزين، تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي المركبات المرخصة والتي تعمل بـالبنزين والغاز طبيعي معا نحو 162 ألفا و592 مركبة بنهاية عام 2023.

ويأتى هذا طبقا لبيانات نشرة حصر المركبات المرخصة لعام 2023، بشأن توزيع عدد المركبات طبقا لنوع الوقود والترخيص على مستوى الجمهورية.

لجنة تسعير المنتجات البترولية تحرك أسعار البنزين والسولار وتثبت غاز السيارات

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025، زيادة أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:

- بنزين 95.. 19 جنيه / لتر



- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر



- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر



- السولار.. 15.5 جنيه / لتر



- الكيروسين.. 15.5 جنيه / لتر



- طن المازوت المورد لباقى الصناعات.. 10500 جنيه / طن



- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه



- أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه



- طن الغاز الصب 16000 جنيه



- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية





كما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.



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