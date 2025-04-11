خبير بترولي يكشف عن أسعار الوقود بنهاية 2025

حالة من القلق في الشارع المصري بعد إقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أسعار البنزين الجديدة اليوم وذلك تخوفا من موجة جديدة في زيادة جميع أسعار السلع والمواصلات التي يستخدمها المواطنين في حياتهم اليومية.

وكانت وزارة البترول بررت في بيان لها صباح اليوم أسباب الزيادة في أسعار الوقود، واستندت في بيانها على أن ميزانية الدولة تتحمل 11 مليار جنيه شهريا دعما للمواد البترولية، بالإضافة إلى أن غاز البوتاجاز غير متوفر، وتضطر وزارة البترول إلى استيراده من الخارج.

قلق في الشارع المصري تخوفا من زيادة الأسعار

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتي وصفها البعض بغير المبررة وخاصة في ظل انخفاض سعر النفط عالميا

وأشار مراقبون إن زيادة الوقود الجديدة سيترتب عليها زيادة كبيره في المواصلات وكثير من السلع الغذائية والخضراوات.

خبير بترولي يوضح أسعار الوقود في نهاية 2025



وأشار المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق “لفيتو ' أن أغلب دول العالم تفرض ضرائب كبيرة على أسعار الوقود وتزداد كلما ازدادت الدول تقدما ورفاهية لذلك أسعار البنزين تختلف من دولة لأخرى. ومعروف أن أغلى سعر بيع للمستهلك ٣,٣ دولار بهونح كونج والأرخص إيران بسعر ٣ سنت بالبطاقة و٦ سنت لما يزيد. بينما مصر تحتل المركز العاشر للدول الأرخص سعرا بسعر ٢٩ سنت للتر كمتوسط لأنواع البنزين الثلاثة.

أما السعر العالمي فهو سعر تداول البنزين بين الدول بصفقات تجارية ترتبط بمدي قرب الدول بمصادر إنتاج البنزين عالميا ولذلك تم وضع أسعار مكانية حسب المنطقة وظروفها.. فمثلا هناك سعر البنزين فوب (التسليم علي ظهر الناقلة) البحر المتوسط وفوب روتردام وفوب الخليج العربي وهكذا ونجد اختلاف سعري بينهما.

كل دولة مستوردة تلجأ الي مصادر التسعير القريبة منها فمثلا مصر تستخدم مرجعية فوب البحر المتوسط كأساس سعري لاستيراد البنزين ويحمل بتكاليف النقل البحري والتي تختلف حسب حجم الشحنات وكذلك التأمين البحري والميزة النسبية لموقع التوريد، لذلك نجد سعر البنزين المستورد لمصر يحدد بسعر سي أند إف (التسليم في الموانئ المصرية) أي شامل النقل والتأمين البحري وخلافه.

ومثال للأسعار فمثلا سعر السولار اليوم ٦٩٩ دولارا للطن فوب روتردام يعادل ٢٨,٥ جنيه للتر الواحد وسعر طن البنزين ٩٥ يبلغ ٧٩٣ دولارا ويبلغ سعر اللتر ٥٧ سنت أمريكي يعادل ٢٨,٨ جنيه للتر الواحد، ويضاف على هذا السعر مصاريف النقل والتأمين وتقدر بحوالي ١٠٠ دولار للطن الواحد. وطبعا تلك الأسعار محددة عند سعر خام برنت القياسي عند ٧١ دولارا وبالقطع ترتبط أسعار المنتجات صعودا وهبوطا مع هذا المؤشر.

وأضاف: بالنسبة لسعر البيع المحلي للبنزين والسولار وفي البداية لابد من توضيح نقطة هامة وهي تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتي تحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليا بالقيمة "صفر" بمعني بدون قيمة وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي..وهذا يمثل نوع من الدعم الغير منظور والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب وطبعا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري.



وبالتالي فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل علي الآتي: الحصة التي تم شرائها من حصة الشريك الأجنبي وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين ٩٥ لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات علاوة علي تكاليف التكرير والتجهيز وخلافة..

وفي ذات السياق أكد قائلا: “من واقع خبرتي في هذا الشأن فإن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين ١٨-١٩ جنيها للتر والبنزين في حدود ٢٠ جنيها للتر.. بمعنى بنزين ٩٥ في حدود ٢٢ جنيها وبنزين ٩٢ في حدود ٢٠ جنيها وبنزين ٨٠ في حدود ١٨ جنيها للتر الواحد”.



ويصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار لـ ١٩ جنيها للتر في نهاية ٢٠٢٥ ولكنه سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر وفي هذه الحالة فالقرار سياسي في المقام الأول.



أما البنزين والذي اعتقد الوصول إلى تحريره من الدعم بالتدرج الزمني وبشكل كامل في نهاية عام ٢٠٢٥ لارتباطه بطبقات من يملك سيارة في ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعي المضغوط الذي وجب أخذ دوره الحقيقي في منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الأول للسيارات في مصر ومحققا وفرا كبيرا للطبقات المتوسطة مقارنة بأسعار البنزين.

أسعار الوقود الجديدة

اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي...

بنزين 95.. 19 جنيها لتر

بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

بنزين 80. 15.75 جنيه لتر

السولار.... 15.5 جنيه لتر

والكيروسين....15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن

وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

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