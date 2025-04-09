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محافظ أسيوط من موقع العقار المنهار: التعامل بكل حزم مع المباني المخالفة وإزالتها (فيديو)

محافظ أسيوط من موقع
محافظ أسيوط من موقع انهيار المنزل، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن وحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ما زالت تعمل بكافة المعدات لانتشال ضحايا عقار حي شرق المنهار وحتى الانتهاء من الوصول إلى جميع المفقودين من السكان.

إزالة المباني المخالفة والتعامل بكل حزم مع المتحايلين على القانون 

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ عدة قرارات اليوم أهمها البدء فورا في التعامل الفوري وبكل حزم مع مخالفات المباني سواء الجديدة أو الآيلة للسقوط وإزالتها اليوم وإحالة المخالفين للنيابة مباشرة وخاصة بعد قيام المخالفين بالتحايل على القانون مما يؤدي إلى سقوط ضحايا مثل عقار أسيوط المنهار.

في ذات السياق تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط جهودها في البحث عن مفقودين أسفل أنقاض انهيار عقار بشارع فاروق كدواني بحي شرق وذلك بعدما تمكنت القوات من انتشال 5 جثث أخرى لسيدة وطفلتين من ضحايا العقار المنهار.

بينما أخلت قوات أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير الأمن 4 عقارات مجاورة لعقار حي شرق المنهار وذلك لحين التأكد من عدم تأثرها من انهيار المنزل أو تعرضها لشقوق وتصدعات.

وتمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة أسيوط من انتشال جثة أولى ضحايا عقار أسيوط المنهار بحي شرق فيما تكثف الجهود من أجل البحث عن ناجين أسفل أنقاض انهيار العقار.

وانتقل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، لتفقد موقع إنهيار منزل مكون من 4 طوابق بشارع خديجة يوسف بحي شرق لمتابعة جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والحماية المدنية التابعة للمحافظة لاستخراج سكان العقار والبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

إنهيار منزل مكون من 4 طوابق بأسيوط 

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 4 طوابق بحي شرق بجوار مديرية التربية والتعليم بشارع خديجة يوسف والذي انهار فجر اليوم على سكانه.

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط يرافقه المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ورئيس حي شرق إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحي للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق.

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وأوضح محافظ أسيوط أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال 5 جثث من ضحايا عقار اسيوط بينهم سيدة وطفلتان بينما يجري البحث عن مفقودين آخرين وتعمل كافة الأجهزة المعنية على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لسكان المنزل، وتكثيف عمليات البحث في محاولة للوصول إلى ناجين أو ضحايا تحت  الأنقاض.

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