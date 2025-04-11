طوارئ في الوزارات بعد رفع أسعار البنزين.. ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم.. وزير التموين يطمئن المواطنين.. والتنمية المحلية خلية نحل لضبط الأسعار

أسعار البنزين الجديدة، شهدت وزارتا التموين والتنمية المحلية حالة من الطوارئ، وذلك بعد اعلان وزارة البترول والثروة المعدنية أٍسعار المنتجات البترولية الجديدة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم 11 – 4 – 2025.

زيادات أسعار البنزين والسولار

بنزين 95.. 19 جنيهًا لتر

بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

بنزين 80.. 15.75 جنيه لتر

السولار.... 15.5 جنيه لتر

والكيروسين....15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية

وتقرر تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف.

وأشار فاروق إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وأكد فاروق أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

أسعار البنزين الجديدة، وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.



غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

وشدّد الوزير على أهمية التواجد الميداني الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع ضرورة إجراء جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والتأكد من توافرها بانتظام وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.

مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات للمواطنين بصورة طبيعية.



وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف على مدار الساعة.



وشدد الدكتور شريف فاروق على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، موضحا “فرق الرقابة التموينية متواجدة على الأرض على مدار اليوم، ونتعامل بكل حسم مع أي مخالفات لضمان حقوق المواطنين واستقرار الأسواق”.

أسعار البنزين الجديدة، تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم الجمعة مع المحافظين، الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم 11 – 4 – 2025.



وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عقد اجتماعات موسعة للسادة المحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المرور ومباحث المرور والمواقف والأزمات والتموين وتشكيل لجان تعديل التعريفة الجديدة لاعتماد تعديل تعريفة الركوب للسيارات بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.

انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود

وأشارت منال عوض إلى أنه تم توجيه مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات لتطورات الموقف على مدار اليوم والتأكد من انتظام العمل في مواقف السيارات ومحطات الوقود.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، وتكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالاشتراك مع إدارات التموين بمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقًا للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات والإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعي للمحافظات بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف.

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