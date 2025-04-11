رفع سعر البنزين والسولار جنيهين.. الغرف التجارية توضح تأثير القرار على السلع.. شعبة المخابز: زيادة مرتقبة في أسعار الخبز الفينو والسياحي تصل لـ 10%

رفع أسعار البنزين والسولار، ارتفعت أسعار البنزين والسولار نحو جنيهين، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فهل تتأثر أسعار الخبز المدعم والسلع في الأسواق بعد قرار رفع سعر البنزين والسولار؟

أسعار الخبز

رفع سعر البنزين والسولار لن يؤثر على أسعار الخبز المدعم

البداية مع تأثير رفع سعر الوقود على أسعار الخبز؛ إذ قال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع سعر البنزين والسولار لن يؤثر على أسعار الخبز المدعم.

محمد عبد الجواد

مصير سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على البطاقة التموينية

وأضاف «عبد الجواد» لـ «فيتو» أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على البطاقة التموينية، ويظل سعره 20 قرشا للرغيف وزن 90 جراما دون تغيير، مضيفًا أن الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية هي التي تتحمل فروق أسعار الوقود.

أسعار الخبز الفينو والسياحي

زيادة مرتقبة بأسعار الخبز الفينو والإفرنجي والسياحي

ومن جهته؛ قال عبد الرحمن عمر رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمنيا، لـ «فيتو» إن أسعار الخبز الفينو والإفرنجي والسياحي ستتأثر برفع سعر السولار، فمع رفع أسعار البنزين والسولار فإن هناك زيادة مرتقبة في سعر الخبز الفينو والسياحي والإفرنجي، لكنها ستكون زيادة طفيفة.

أسعار الخبز الفينو والسياحي سترتفع بما لا يزيد على 10%

وتوقع رئيس شعبة المخابز بالمنيا، أن ترتفع أسعار الخبز الفينو والسياحي بما لا يزيد على 10%، خاصة مع استقرار سعر الدقيق، وأن أسعار الخبز تتأثر أكثر بالزيادة في سعر الدقيق، فهو المكون الرئيسي.

تأثير قرار رفع اسعار البنزين والسولار على الخبز البلدي المدعم

وأوضح «عمر» أنه لن يكون هناك تأثير على سعر الخبز المدعم، لأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ ستتحمل فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية؛ التي تعمل بالسولار.

أسعار الأجهزة الكهربائية

أسعار السلع سترتفع بزيادة تصل لـ 20% متأثرة بالقرار

وعلى صعيد آخر، قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار رفع أسعار البنزين والسولار سيؤثر على سعر المنتجات في عدة قطاعات، أن رفع سعر البنزين والسولار يزيد من تكلفة الإنتاج والنقل بصفة عامة، ومع زيادة تكلفة الإنتاج فإن سعر المنتج سيرتفع بنفس النسبة وقد تزيد حسب طبيعة المنتج، بزيادة تتراوح من 15 إلى 20% تقريبًا.

جورج زكريا

تأثير القرار سيكون طفيفًا على أسعار الأجهزة الكهربائية

وفيما يخص سوق الأجهزة الكهربائية، أوضح أن تأثير رفع سعر البنزين والسولار سيكون طفيفًا على أسعار الأجهزة الكهربائية، إذ نتمنى أن يتدارك المصنعون هذا الأمر، وأن يتم تثبيت الأسعار دون زيادة.

أسعار الأجهزة الكهربائية

مناشدة أصحاب المصانع بضرورة تثبيت أسعار الأجهزة

وناشد جورج زكريا أصحاب المصانع والشركات بضرورة أن تثبيت أسعار الأجهزة الكهربائية؛ دون رفعها حتى أخر هذا العام، للحفاظ على استقرار السوق الذي بدأ في التعافي.

أسعار السلع الغذائية

تأثير مباشر على تكلفة النقل والخدمات اللوجستية

أما حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، فقال إنه لا شك أن قرار زيادة أسعار السولار والبنزين له تأثير مباشر على تكلفة النقل والخدمات اللوجستية، التي تُعد من المكونات الأساسية في سلسلة الإمداد للسلع الغذائية، خاصة الأساسية منها.

3 عوامل يجب أخذها في الاعتبار قبل تقييم التأثير بشكل شامل

وأضاف أنه مع ذلك، هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار قبل تقييم تأثير قرار رفع أسعار البنزين والسولار بشكل شامل.

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

زيادة سعر السولار تُعد الأكبر خلال السنوات الأخيرة

وعن هذا العوامل؛ قال «المنوفي» أولًا، بالرغم من أن الزيادة الحالية في سعر السولار تُعد من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، فإن نسبة تأثيره الفعلية على أسعار السلع تختلف حسب طبيعة السلعة، ووزن تكلفة النقل في إجمالي التكلفة. عادة ما تتراوح نسبة مكون السولار أو تكلفة النقل عمومًا في تسعير السلع بين 5% إلى 15%، وقد تزيد في بعض السلع التي تعتمد على النقل لمسافات طويلة أو التي تحتاج إلى تبريد مستمر.

إيجابيات زيادة أسعار البنزين والسولار

وتابع: ثانيًا، من الإيجابيات أن هذه الزيادة قد تفتح المجال أمام التفكير في حلول أكثر استدامة مثل تحسين كفاءة النقل، وتوسيع الاعتماد على وسائل نقل أقل تكلفة أو بديلة، مما قد يُقلل التأثير طويل المدى على الأسعار.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

الأسواق لا تتحرك فقط بناءً على عنصر واحد

وأضاف: ثالثًا، من المهم الإشارة إلى أن الأسواق لا تتحرك فقط بناءً على عنصر واحد، بل تتأثر بمجموعة من العوامل مثل أسعار المواد الخام، العرض والطلب، وسعر الصرف. وبالتالي، التأثير الفعلي سيعتمد على كيفية تفاعل هذه العوامل سويًا خلال الفترة المقبلة.

أسعار السلع الغذائية

هناك تأثير متوقع على الأسعار

وأشار إلى أنه رغم أن هناك تأثيرًا متوقعًا على الأسعار، فإننا نعتقد أن هناك فرصًا كبيرة لتقليل هذا التأثير من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

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