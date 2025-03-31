التموين: انتظام عمل 90% من المخابز البلدية خلال إجازة العيد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة والمخابز السياحية على حد سواء، لضمان عدم حدوث أي نقص في كميات الخبز المعروضة.

ووضعت وزارة التموين خطة تشغيلية خاصة بفترة العيد تشمل توزيع كميات إضافية من الدقيق المدعم على المخابز البلدية، مع التشديد على ضرورة التزام أصحاب المخابز بمواعيد التشغيل المحددة وبالجودة المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 90% من المخابز تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، مع منح بعض المخابز إجازة وفقًا لجدول زمني يضمن استمرار الإمدادات دون تأثر حركة السوق. كما تم تكثيف الرقابة التموينية لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.

وتكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين حملاتها الميدانية للتأكد من التزام المخابز بالمواصفات القياسية لجودة الخبز، وضبط أي مخالفات قد تؤثر على المواطنين.

وشملت الحملات التفتيش على المخابز البلدية والسياحية لمراجعة وزن الرغيف، ومستوى النظافة، وجودة الخبز المنتج، والتأكد من عدم وجود أي نقص في كميات الدقيق المخصصة لكل مخبز.

وتمكنت الحملات من ضبط بعض المخالفات في عدد من المحافظات، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تؤثر على حقوق المواطنين في الحصول على خبز جيد.

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