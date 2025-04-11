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أخبار مصر

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

زيادة التعريفة، فيتو
زيادة التعريفة، فيتو

زيادة التعريفة،  قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسى الأبيض بعد إعلان زيادة أسعار الوقود رسميا.

 

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وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، وكانت الزيادة ١٠% على معظم الخطوط، ولم تتجاوز ١٥% فى الخطوط الطويلة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

 

تكثيف الحملات الرقابية على المواقف 


وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقًا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة،  وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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