تخفيضات تصل لـ 35% على أسعار الأجهزة الكهربائية مع احتفالات عيد الأم

أسعار الأجهزة الكهربائية مع احتفالات عيد الأم، قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ تخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات عيد الأم 2025.

تخفيضات تصل لـ 35% على سعر الأجهزة الكهربائية

وتراوحت التخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية «الخفيفة» بين 10 و35 % على حسب قيمة الجهاز، إذ تعد أدوات المطبخ الكهربائية واليدوية من أبرز هدايا عيد الأم.

يشار إلى أن الأجهزة الكهربائية تنقسم إلى قسمين:

الأجهزة الكهربائية الخفيفة التي منها أدوات المطبخ مثل الخلاط والكبة والفرن والخافق والغلايات الأجهزة الكهربائية الثقيلة مثل الثلاجة والبوتوجاز والغسالة والتكييف.

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم 2025

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم

وتستعرض «فيتو» أسعار الأجهزة الكهربائية الخفيفة والتي شملتها عروض عيد الأم 2025؛ في السطور الأتية:

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم 2025

بلغ سعر سطح تسخين «أي دو» 1500 وات نحو 1250 جنيهًا. بلغ سعر مكواة بخار «أي دو» 2400 وات نحو 1350 جنيهًا. بلغ سعر غلاية مياه ستانليس ستيل 2200 وات سعة 1.7 لتر نحو 1800 جنيه. بلغ سعر خلاط «أي دو» ومطحنة للتوابل وكبة 600 وات سعة 1.5 لتر نحو 2470 جنيهًا. بلغ سعر محضر طعام «أي دو» 1000 وات نحو 4 آلاف جنيه. بلغ سعر خلاط يدوي مع مضرب بيض وكبة «أي دو» 800 وات نحو 2600 جنيه. بلغ سعر توستر فرن «أي دو» 45 لترا و1800 وات نحو 2900 جنيه. بلغ سعر مبرد مياه تحميل علوي بثلاجة «أي دو» نحو 9 آلاف جنيه.

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم 2025

سعر الأجهزة الكهربائية في عيد الأم

بلغ سعر غلاية مياه بلاستيك 2200 وات و4.7 لتر نحو 1900 جنيه.

بلغ سعر ماكينة صانع السندويتشات وشواية «بلاك ديكير» 1400 وات نحو 4950 جنيهًا.

بلغ سعر قلاية إير فراي «بلاك ديكير» نحو 8 آلاف جنيه.

بلغ سعر جهاز طهي الأرز بغطاء زجاجي «بلاك ديكير» سعة 2.5 لتر نحو 4 آلاف جنيه.

بلغ سعر خلاط ومطحنة «بلاك ديكير» نحو 3300 جنيه.

بلغ سعر محضر طعام «بلاك ديكير» 800 وات نحو 7 آلاف جنيه.

بلغ سعر مكنسة بدون كيس (فلتر) «بلاك ديكير» نحو 5300 جنيه.

بلغ سعر مكواة استاند بالبخار «بلاك ديكير» نحو 5400 جنيه.

عروض الأجهزة الكهربائية في عيد الأم

بلغ سعر كيتشن ماشين «ميانتا» 1300 وات نحو 5300 جنيه. بلغ سعر إير فراير وفرن «ميانتا» نحو 10 آلاف جنيه. بلغ سعر جهاز إعداد قهوة «ميانتا» 1.5 لتر نحو 8 آلاف جنيه. بلغ سعر مجموعة هاند بليندر «ميانتا» 1000 وات نحو 1850 جنيهًا. بلغ سعر ماكينة اسبريسو 1500 وات «وان لايف» نحو 8500 جنيه. بلغ سعر ماكينة قهوة تركي 750 وات «وان لايف» نحو 8 آلاف جنيه. بلغ سعر محضر طعام «وان لايف» 1300 وات نحو 6 آلاف جنيه.

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم 2025

أسعار الأجهزة الكهربائية في عيد الأم

بلغ سعر هاند بليندر ستانليس ستيل 1500 وات «وان لايف» نحو 1700 جنيه.

بلغ سعر خلاط ستانليس 7000 وات مع مطحنة توابل دوراق 1.5 لتر «وان لايف» نحو 1500 جنيه.

بلغ سعر كبة ستانليس 700 وات «وان لايف» نحو 1300 جنيه.

بلغ سعر قلاية ديجيتال 12 لتر «زادا» نحو 6 آلاف جنيه.

بلغ سعر قلاية مانوال 6 لتر «زادا» نحو 3600 جنيه.

بلغ سعر مكنسة كهربائية «زادا» نحو 3300 جنيه.

هدايا عيد الأم 2025

بلغ سعر خلاط صناعي ضد الكسر «زادا» نحو 3 آلاف جنيه. بلغ سعر هاند بلندر «زادا» 600 وات نحو 600 جنيه. بلغ سعر خلاط و2 مطحنة «زادا» 550 وات نحو 1000 جنيه. بلغ سعر غلاية مياه بيركس 2 لتر «زادا» نحو 700 جنيه. بلغ سعر غلاية مياه بلاستيك «زادا» 2200 وات نحو 475 جنيهًا.

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