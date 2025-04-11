قوات الاحتلال تواصل منع إدخال المواد الأساسية والغذائية لقطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع معابر قطاع غزة ومنع إدخال المواد الأساسية والغذائية للقطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة إن سوء التغذية يمكن أن يزداد نظرا لعدم دخول المساعدات، وهو ما يرفع من خطر وفيات الأطفال.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أن 60 ألف طفل في القطاع تهددهم مضاعفات صحية خطيرة بسبب معاناتهم من سوء التغذية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

قالت مصادر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين خلال مداهمات في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

ومنذ 21 يناير الماضي تشن إسرائيل عملية عسكرية تحت عنوان "السور الحديدي" استهدفت خلالها مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية وقتلت نحو 70 فلسطينيا وهدمت مئات المنازل والمنشآت التجارية، وتسببت في تهجير نحو 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم والفارعة والعين، في حملة هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 28 شهيدا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 28 فلسطينيا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 17 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرين جراء القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق من الخميس، جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة، مما تسبب في تدمير عدد من المنازل وسقوط ضحايا مدنيين.

ترامب يمهل رئيس وزراء الاحتلال أسبوعين

ومن جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل رئيس وزراء الاحتلال إسرائيل بنيامين نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة.

اجتماع نتنياهو مع ترامب فى البيت الأبيض

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية: "بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار رئيس الوزراء نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس في غزة".

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