مدفعية الاحتلال تجدد قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة

جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة، بحسب خبر عاجل لـ سكاى نيوز عربية نقلًا عن إعلام فلسطيني.

ترامب يمهل رئيس وزراء الاحتلال أسبوعين

وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل رئيس وزراء الاحتلال إسرائيل بنيامين نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة.

اجتماع نتنياهو مع ترامب فى البيت الأبيض

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية: "بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار رئيس الوزراء نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس في غزة".

صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن

وصرح نتنياهو قبل عودته إلى إسرائيل: "نظر إلى الرئيس وقال للصحفيين هناك: هذا الرجل يعمل طوال الوقت لتحرير الرهائن، لكن مساء الأربعاء يبدو أن الرئيس الأمريكي بدأ يفقد صبره خلف الكواليس، ويعمل على صفقة شاملة من شأنها أن تؤدي قريبا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة".

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