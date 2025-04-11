الجمعة 11 أبريل 2025
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تمريض القناة تدعو المهتمين بالشأن البيئي للمشاركة في مؤتمرها البيئي نهاية أبريل

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

دعا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض بجامعة قناة السويس، كافة المهتمين بالشأن البيئي والصحي للمشاركة في فعاليات المؤتمر البيئي المزمع عقده في 29 من شهر أبريل 2025، بقاعة المؤتمرات بالكلية.  

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رعاية المؤتمر والمشرفون على عقده 

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة إيناس محمد عبد الله عميد كلية التمريض. 

 

أهمية تحقيق التنمية المستدامة 

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقًا من إيمان الجامعة بأهمية تحقيق التنمية المستدامة، وربط قضايا البيئة بالصحة العامة وجودة حياة الإنسان.

ويُعقد المؤتمر تحت إشراف الدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، كما تتولى الدكتورة أميرة محمد علي، مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مهام مقرر المؤتمر ورئيس لجنة الإعلام بكلية التمريض.

 

استدامة البيئة مفتاح لصحة الإنسان ورفاهيته 

ويُعقد هذا الحدث العلمي الهام تحت عنوان "استدامة البيئة: مفتاح لصحة الإنسان ورفاهيته"، ليؤكد على العلاقة الوثيقة بين سلامة البيئة وصحة الإنسان الجسدية والنفسية، ودور المؤسسات الأكاديمية في نشر الوعي البيئي وتبني الممارسات المستدامة. 

وتُعرب اللجنة المنظمة بكلية التمريض بجامعة القناة عن ترحيبها بجميع الحضور والمشاركين، مؤكدة أن المؤتمر سيكون منصة علمية ومجتمعية متميزة تبادل الخبرات والرؤى حول القضايا البيئية الملحة. 

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مناقشات علمية ثرية تسهم في استشراف آفاق جديدة لمستقبل الصحة في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدة حرص جامعة قناة السويس على دعم التميز البحثي وتشجيع الحوار العلمي البنّاء. 

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