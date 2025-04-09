تمريض قناة السويس تنظم مؤتمر التحديات الصحية بين التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي

تنظم كلية التمريض بجامعة قناة السويس، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع للدراسات العليا والبحوث، تحت عنوان: "التحديات الصحية بين التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

الرعاة والمشرفون على فعاليات المؤتمر

ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيناس عبد الله عميد كلية التمريض وبإشراف تنفيذي الدكتورة فتحية عبدالرزاق عفيفي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر.

تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي

يُسلّط مؤتمر تمريض القناة الضوء على أحدث التحديات الصحية في عصر تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويبحث سبل توظيف هذه التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز الدور البحث العلمي

كما يهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية، وربط الابتكار الأكاديمي بالواقع العملي، بما يخدم المجتمع المحلي والدولي.

دعوة عاملة للطلاب والباحثين

ووجهت إدارة الكلية دعوة عامة لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، وطلاب الدراسات العليا، والممارسين الصحيين للمشاركة في هذا الحدث العلمي المتميز، سواء بالحضور الفعلي أو من خلال منصة "مايكروسوفت تيمز" الإلكترونية، وذلك لضمان أوسع مشاركة ممكنة من مختلف التخصصات.

للتسجيل والمشاركة في المؤتمر، يمكن استخدام الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/Yhc8guAzAk

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مناقشات علمية ثرية تسهم في استشراف آفاق جديدة لمستقبل الصحة في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدة حرص جامعة قناة السويس على دعم التميز البحثي وتشجيع الحوار العلمي البنّاء.

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