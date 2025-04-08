رئيس جامعة القناة يستقبل نائب وزير الشئون الدينية الصيني لتعزيز التعاون (صور)

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة الوطنية لشئون القوميات بجمهورية الصين الشعبية (NEAC)، برئاسة جوو وي بن، نائب وزير الشئون الدينية والقوميات، وذلك خلال زيارة رسمية تهدف إلى دعم أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين، في ضوء العلاقات التاريخية المميزة بين جامعة قناة السويس والجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الصين.

الترحيب بالوفد

وفي كلمته خلال اللقاء، رحب الدكتور ناصر مندور بالوفد الصيني، مؤكدًا أن جامعة قناة السويس تُعد أول وأكبر جامعة مصرية ترتبط بعلاقات علمية وثقافية مع الصين، حيث أسست شراكات أكاديمية راسخة مع عدد من الجامعات الصينية الرائدة، ما ساهم في فتح آفاق تعليمية وبحثية جديدة أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

تقدير الجانب الصيني لمكانة جامعة القناة

وأضاف أن زيارة وفد اللجنة الوطنية لشئون القوميات تعكس تقدير الجانب الصيني لمكانة الجامعة وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون مع الجامعات الست التابعة للجنة، وفي مقدمتها جامعة القوميات الصينية ببكين.

وأعرب جوو وي بن، نائب وزير الشئون الدينية والقوميات، عن سعادته البالغة بزيارة جامعة قناة السويس، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به في توطيد العلاقات الثقافية بين مصر والصين، خاصة في مجالات التعليم وتبادل الخبرات الأكاديمية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

وأكد أن اللجنة الوطنية للقوميات تولي أهمية كبيرة لتوسيع نطاق التعاون مع الجامعات المصرية، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الحوار الحضاري بين الشعوب.

أبرز أعضاء الوفد

ضم الوفد الصيني كل من: ويي قوه شيونغ – مدير إدارة التبادل الدولي باللجنة الوطنية لشئون القوميات، ليو يوي جيانغ – مدير قسم الدعاية والثقافة، وانغ جون ـ نائب مدير قسم الموارد البشرية، وانغ شيوه دي ـ باحثة من الدرجة الثالثة بإدارة التبادل الدولي، ووانغ بين مسؤول أول من الدرجة الأولى بمكتب الأمانة العامة للجنة.

وشهد اللقاء الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، وماوين بوه، المدير التنفيذي الصيني للمعهد، وأكد الطرفان أن اللقاء يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز برامج تعليم اللغة والثقافة الصينية داخل الجامعة، مع التوسع في برامج التبادل الأكاديمي بين الجانبين.

جامعة القوميات الصينية

وتُعد جامعة القوميات الصينية من أعرق المؤسسات التعليمية المتخصصة في شئون القوميات بجمهورية الصين الشعبية، وقد تأسست بهدف معالجة قضايا القوميات وتأهيل الكوادر من الأقليات القومية وإعداد متخصصين على مستوى عالٍ من الكفاءة.

وترجع أصولها إلى معهد يانآن للقوميات، الذي أنشئ عام 1941، ثم أُعيد تأسيسها عام 1951 تحت اسم معهد القوميات المركزي، قبل أن تُعرف رسميًا منذ عام 1993 باسم جامعة القوميات المركزية، وتدخل ضمن قائمة الجامعات الوطنية الرائدة في إطار الخطة المزدوجة منذ عام 2017.

ويعمل بالجامعة 1,945 موظفًا، من بينهم 1,159 عضو هيئة تدريس، ويبلغ عدد طلابها نحو 19,390 طالبًا، وتضم 24 كلية و67 تخصصًا جامعيًا و27 برنامج ماجستير و6 برامج دكتوراه، وتستقبل طلابًا من جميع أنحاء الصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو وتايوان. كما تُعد الجامعة مركزًا بحثيًا متقدمًا في سياسات القوميات، وتمتلك مكتبة ضخمة تتجاوز 5 ملايين مصدر، ومتحفًا يضم أكثر من 50,000 قطعة أثرية نادرة، بالإضافة إلى دار نشر تُعد من أبرز مؤسسات النشر المتخصصة في شئون القوميات الصينية.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور ناصر مندور درع جامعة قناة السويس إلى جوو وي بن، تعبيرًا عن تقديره لهذه الزيارة المهمة، فيما قدّم رئيس الوفد مجموعة من الهدايا التذكارية التي تعكس جمال وثراء الحضارة الصينية، في تأكيد على عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.





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