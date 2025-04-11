الجمعة 11 أبريل 2025
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طب أسنان القناة تنظم المؤتمر البيئي الأول وملتقى التوظيف الثاني (صور)

جانب من فعاليات المؤتمر،
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

 نظّمت كلية طب الأسنان، بـ جامعة قناة السويس، المؤتمر البيئي الأول والملتقى التوظيفي الثاني تحت عنوان "فرص جديدة وبيئة آمنة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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عقد المؤتمر والأسبوع البيئي 

 ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن عقد هذا المؤتمر والملتقى يأتي في إطار الأسبوع البيئي للكلية، ما يعكس إيمانها العميق بأهمية التكامل بين البعد الأكاديمي والمهني والبيئي. 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

 وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى إعداد خريجين قادرين على مواكبة التحديات العلمية والمهنية في بيئة مستدامة وآمنة. 

 

افتتاح فعاليات المؤتمر والملتقى 

وافتتحت فعاليات المؤتمر والملتقى الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

 

إشادة بجهود كلية طب الأسنان 

 وأشادت في كلمتها بجهود كلية طب الأسنان في تنظيم فعالية تجمع بين التوظيف والوعي البيئي مؤكدة أن جامعة قناة السويس تعمل وفق استراتيجية واضحة لدمج البعد البيئي في الأنشطة الطلابية والمهنية، ما يسهم في بناء كوادر قادرة على التأثير الإيجابي في مجتمعها.

 

أقيمت الفعالية تحت إشراف الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية، التي أكدت أن كلية طب الأسنان تولي اهتمامًا بالغًا بإعداد طلابها لسوق العمل، وحرصها على الالتزام بالمعايير البيئية في العملية التعليمية والعيادات التدريبية، موضحة أن هذا المؤتمر هو انعكاس عملي لرؤية الكلية ورسالتها.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

 وأوضحت الدكتورة وفاء الحصري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر والملتقى يمثلان منصة هامة للتواصل بين الكلية والمجتمع الخارجي، ويجسدان جهود الكلية في دعم المبادرات البيئية والمهنية بما يخدم المجتمع المحلي ويرتقي بمستوى الخدمة التعليمية.

 

شارك في الملتقى التوظيفي الدكتور مصطفى مكاوي، نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية، حيث استعرض الفرص المتاحة لشباب الأطباء، وناقش أبرز التحديات التي تواجههم في بداية مشوارهم المهني.

جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو
جانب من فعاليات المؤتمر،فيتو

وفي إطار فعاليات المؤتمر البيئي، ألقت الدكتورة منى فاروق، مدير إدارة النفايات الخطرة بوزارة الصحة، محاضرة تناولت فيها آليات التخلص الآمن من نفايات عيادات الأسنان، وأكدت على ضرورة التزام المؤسسات الطبية بمعايير السلامة البيئية.

 

كما قدّم الدكتور أحمد الراودي، أستاذ الأشعة بكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس، محاضرة علمية تناولت أحدث القواعد المنظمة لاستخدام الأشعة السينية في مجال طب الأسنان، مشددًا على أهمية اتباع الإرشادات الحديثة لضمان سلامة المرضى والطواقم الطبية. 

 

جاء تنظيم هذه الفعالية انطلاقًا من إيمان كلية طب الأسنان بدورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك حرصها على تهيئة طلابها وخريجيها لمتطلبات سوق العمل من خلال فعاليات تجمع بين التأهيل المهني والتوعية البيئية. 
 

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