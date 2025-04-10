الخميس 10 أبريل 2025
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جامعة القناة تعقد برنامجًا تدريبيًا حول التصميم الشامل للتعلم بالمدارس (صور)

برنامج تدريبي حول
برنامج تدريبي حول التصميم الشامل للتعلم بالمدارس

 نظمت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "التصميم الشامل للتعلم بالمدارس العامة"، استهدف مدرسة التربية الفكرية بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، بالتعاون بين إدارة تدريب أفراد المجتمع والإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم.  

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تقديم أفضل الخدمات للمجتمع 

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمة المجتمع ودعم تطوير العملية التعليمية، بما يعزز دمج كافة فئات المجتمع في بيئة تعليمية عادلة وفعالة. 

 

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

وأشار إلى أن التصميم الشامل للتعلم يمثل توجهًا حديثًا ومهمًا في هذا الإطار، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. 

 

المشرفون على عقد البرنامج 

وجاء البرنامج التدريبي تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت أن التصميم الشامل للتعلم يعكس رؤية عصرية وشاملة تضع الطالب محورًا للعملية التعليمية، وتمنح المعلم أدوات منهجية تدعم الاستجابة للاختلافات الفردية. 

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

وأضافت أن هذا التدريب يأتي في إطار سلسلة من البرامج التي تنفذها الجامعة لدعم الفئات التعليمية الأكثر احتياجًا.

 

عدد المشاركين بالبرنامج 

وأُقيم البرنامج تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور بلغ عددهم 25 مشاركًا.  

 

وألقت المحاضرة الدكتورة هالة رمضان عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة قناة السويس، تقديم المحتوى العلمي والتطبيقي، موضحة أن التصميم الشامل للتعلم هو إطار تعليمي يستند إلى فهم آليات عمل الدماغ أثناء التعلم، ويعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسية تشمل توفير وسائل متعددة لتحفيز المتعلم، وطرق متنوعة لعرض المعلومات، وفرص متعددة لأداء المتعلم بما يلائم أنماطه التعليمية المختلفة. 

جانب من فعاليات البرنامج، فيتو
جانب من فعاليات البرنامج، فيتو

مفهوم التصميم الكامل 

وتناول البرنامج كيفية اشتقاق مفهوم التصميم الشامل للتعلم من التصميم الشامل في الهندسة المعمارية، مع التأكيد على أهمية دمج الخصائص التي تتيح الوصول الشامل منذ لحظة التخطيط للتجربة التعليمية، استنادًا إلى أبحاث علم الأعصاب وعلم النفس والتخصصات ذات الصلة. 

كما تطرق إلى أهداف هذا النوع من التصميم، وفي مقدمتها ضمان مشاركة جميع الطلاب دون استثناء، من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة تشمل التقنيات الداعمة مثل الفيديوهات المصحوبة بتعليقات صوتية وخيارات تحويل النص إلى كلام. 

 

وشهد البرنامج مشاركة فعالة من محمد محمد إبراهيم عبد الفتاح، رئيس قسم التواصل والدعم بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وأمل إسماعيل حجازي، عضو التواصل والدعم بالإدارة ذاتها، إلى جانب  سماح أحمد، مسئول التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم، حيث أثنوا على محتوى التدريب وأهمية تعميمه على نطاق أوسع في المدارس العامة والخاصة.

 

نظم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس. 

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