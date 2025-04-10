اختيار الإسماعيلية عاصمة للمدن الخضراء (صور)

أعلن ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة، اختيار مدينة الإسماعيلية "عاصمة للمدن الخضراء" واستضافتها المؤتمر الثالث عشر للمدن الساحلية والسياحة البيئية بمشاركة ٢٠ دولة عربية أغسطس ٢٠٢٥.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى الشباب العربي الأول للسياحة الشبابية والأسفار، والذي ينظمه الاتحاد العربي لبيوت الشباب وجمعية بيوت الشباب المصرية، وملتقى المدراء التنفيذيون العرب، والذي يقام خلال الفترة من 9-13 أبريل الحالي بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح

شهد مراسم الافتتاح كل من الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ووزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم جلال، محافظ الاسماعيلية، المنصف عامر بن منصور، رئيس الاتحاد العربي لجمعية بيوت الشباب، أشرف علي عثمان، الامين العام للاتحاد العربي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لبيوت الشباب، حسن بن عبد الله الجعيدي، مستشار الاتحاد العربي لجمعية بيوت الشباب، والدكتور عبد السلام مختار، عضو مجلس امناء الاتحاد الدولي لبيوت الشباب.

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

دور مصر في دعم الشباب العربي

وأكد الدكتور أشرف صبحي، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، أن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الهام يأتي تأكيدًا على دورها المحوري في دعم الشباب العربي وتعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وخاصة في مجال السياحة الشبابية التي تمثل رافدًا مهمًا من روافد التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

الاهتمام بقطاع الشباب

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب باعتباره الثروة الحقيقية للأمة، مؤكدًا على أهمية بيوت الشباب كمنظومة متكاملة للإقامة والأنشطة الشبابية، فهي ليست مجرد أماكن للإقامة، بل مراكز ثقافية واجتماعية تتيح للشباب فرصة التعارف وتبادل الخبرات والثقافات.

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن السياحة الشبابية تمثل نمطًا فريدًا من أنماط السياحة، حيث تمتد لتشمل التفاعل مع المجتمعات المحلية والتعرف على ثقافاتها، مشيرًا إلى أن برنامج الملتقى يتضمن محاور هامة تتناول جوانب السياحة الشبابية، والعلاقة بين بيوت الشباب والسلامة المرورية، والعلاقة بين الشباب والبيئة.

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تطوير منظومة بيوت الشباب في مصر وتحسين خدماتها، لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب العربي الراغبين في زيارة مصر، معربًا عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال السياحة الشبابية، مضيفا ان محافظة الاسماعيلية تستحق ان تكون عاصمة لبيوت الشباب المصرية لما تتمتع به من موقع فريد، ويحتضن الكثير من الفعاليات الشبابية والثقافية.

مزايا موقع محافظة الإسماعيلية

من جانبه، أعرب اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، عن سعادته باستضافة محافظة الإسماعيلية لملتقى الشباب العربي الأول للسياحة والأسفار، مؤكدًا أن المحافظة بما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز على ضفاف قناة السويس ومناخ معتدل على مدار العام، تعد وجهة سياحية مثالية لاستضافة مثل هذه الفعاليات الشبابية العربية.

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

جانب من فعاليات الملتقي، فيتو

تحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المحافظة قد شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في البنية التحتية والخدمات السياحية، مما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للسياحة البيئية والثقافية، لافتًا إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من المعالم السياحية والتاريخية التي يمكن للشباب العربي زيارتها والاستمتاع بها خلال فترة إقامتهم.

وأوضح جلال أن استضافة مثل هذه الملتقيات تسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة وتعزيز التبادل الثقافي بين الشباب العربي والشباب المصري، مشيرًا إلى أن المحافظة قد وفرت كافة التسهيلات والإمكانيات لإنجاح هذا الملتقى، بما في ذلك تأمين وسائل النقل والإقامة وتنظيم الجولات السياحية للمشاركين.

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية دور المجتمع المحلي في دعم السياحة الشبابية وايضا السياحة البيئية والتي تسعى المحافظة خلال الفترة الحالية إلى إحداث طفرة كبيرة في المحافظة لما تمتاز من إمكانيات كبيرة، موضحًا أن أهالي الإسماعيلية معروفون بكرم الضيافة وحسن استقبال الزائرين، داعيًا المشاركين في الملتقى إلى الاستفادة من فرصة تواجدهم في المحافظة للتعرف على ثقافتها وتراثها الفريد الذي يمزج بين الطابع المصري الأصيل والتأثيرات المتوسطية.

و من جهته، اكد بلال الونيفي الامين العام للإتحاد العربي للسلامة المرورية، ان الاتحاد العربي للسلامة المرورية اختار الإسماعيلية لإقامة اكاديمية الشباب العربي للسلامة المرورية تزامنا مع إعلان الإسماعيلية "عاصمة لبيوت الشباب المصرية" بمشاركة ١٦ دولة عربية.





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