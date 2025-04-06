جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا لتأهيل المرشحين لشغل المناصب الأكاديمية

أعلن مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، عن تنظيم الدورة ال11 من البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية الأكاديمية، والذي يستهدف المرشحين لتولي منصب عميد كلية أو معهد.

ويقام البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

مواعيد عقد الدورة التدريبية

و تعقد الدورة التي يقيمها مركز الموارد البشرية بجامعة قناة السويس خلال أيام 16 و17 و19 من أبريل 2025، بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

الهدف من عقد البرنامج

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الجامعة على إعداد الكوادر الأكاديمية المؤهلة لشغل المناصب القيادية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وضمان استمرارية التطوير الأكاديمي والإداري.

الشهادة الممنوحة للمشاركين في البرنامج

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحيم أحمد علي، المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، بأن الشهادة الممنوحة للمشاركين في البرنامج تمتد صلاحيتها لثلاث سنوات، وفقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات مشيرًا إلى أهمية هذه البرامج في تمكين المرشحين من اكتساب المهارات القيادية والإدارية اللازمة لتولي المهام الأكاديمية العليا بكفاءة واقتدار.

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