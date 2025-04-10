أخبار مصر اليوم: حقيقة تدخل شيخ الأزهر بانتخابات نقابة الصحفيين.. ملابسات مقطع فيديو إلقاء طلاب لزميلهم من الدور الأول بالمدرسة.. وحاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

السيرة الذاتية لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خبرة 25 عامًا في تطوير نظم الموارد البشرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين المهندس حاتم نبيل، قائما بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام بدءًا من اليوم الموافق 10 أبريل 2025.

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم نجوم وصناع مسلسل لام شمسية (صور)

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تكريم لنجوم وصناع مسلسل "لام شمسية " الذي أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

السياحة والآثار: استقبال 14 ألف زائر في اليوم الثالث للتشغيل التجريبي بالأهرامات

يواصل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، متابعته لحركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة لليوم الثالث على التوالي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية، والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية

بعد قرار ضم البلشي لكلية الإعلام، حقيقة تدخل شيخ الأزهر في انتخابات نقابة الصحفيين

حالة من الجدل أثارها قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعد قرار ضم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين إلى عضوية مجلس كلية الإعلام جامعة الأزهر كعضو خارجي لمدة عامين، وذلك مع اقتراب عقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي تشمل اختيار نقيب الصحفيين.

التعليم تكشف حقيقة تداول مقطع فيديو لطلاب يلقون زميلهم من الدور الأول بالمدرسة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لعدد من طلاب إحدي مدارس محافظة الجيزة وهو يقومون بإلقاء زميلهم من الدور الأول

حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2025، بشأن تكليف حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 10 أبريل 2025.

حقيقة اعتداء سائحة على شاب بالضرب بنزلة السمان بسبب حمار (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة ادعوا إنها سائحة، تنهال بالضرب على شاب بمنطقة نزلة السمان، بسبب ضربه لحمار، خلال مرورها بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.

وزير الصحة يوجه بتوفير احتياجات أقسام قسطرة القلب بمستشفيات أسيوط

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة أسيوط، وذلك على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من المنشآت الطبية.

مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في كوبنهاجن

أطلقت مصر للطيران حملة ترويجية جديدة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث قام محمد الألفي مدير مكتب مصر للطيران بكوبنهاجن بتنفيذ حملة تسويقية ودعائية على خط مترو الأنفاق بالمدينة للترويج لرحلات مصر للطيران بين القاهرة وكوبنهاجن وتشجيعا لحركة السفر إلى مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية.

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