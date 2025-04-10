وزيرة التضامن تشيد بأداء الطفل علي ضمن أحداث مسلسل لام شمسية

أشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأداء الطفل "علي" ضمن أحداث مسلسل لام شمسية، مشيرة إلى أن حضوره وأداءه التمثيلي كان مميزًا للغاية، الطفل علي أدهشني بإتقانه، وصوته، وملامحه المعبرة أداؤه كان عالي جدًا، ولامس مشاعر الجميع"

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي بابتسامة ومداعبة للطفل: "أنا كأم عادية بقول بسم الله ما شاء الله".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزترة التضامن الاجتماعي لـ تكريم أبطال وصناع مسلسل لام شمسية الذى عرض فى الموسم الدرامى رمضان 2025.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي تحية خاصة لوالدة الطفل، قائلة: "برافو عليكي.. أم عظيمة وتربية عظيمة، اللي تطلع لنا طفل بالوعي ده، والموهبة دي".

وتوجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج مسلسل لام شمسية بإبداع، قائلة: "أشكر كل من وقف وراء هذا العمل الصعب، الشركة المنتجة خاضت تحديًا حقيقيًا، ونجحت في تقديم رسالة مجتمعية هامة بإخراج راقٍ وإبداعى ومضمون عميق كما تقدمت بالشكر الي محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ابداع عمل المسلسل وفريق العمل.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمسلسل لام شمسية الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدة أنه يُعد من أبرز الأعمال الدرامية التي تناولت قضايا مجتمعية شائكة بأسلوب إنساني وتوعوي راقٍ لافته إلى إن لام شمسية يمثل نموذجًا للدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الدراما في توعية المجتمع وحماية الأسرة، مؤكدة أن العمل سيظل علامة فارقة في تاريخ الدراما المصرية.

حضر الاحتفالية المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة امل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى وفريق عمل مسلسل لام شمسية والمخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، وأمينة خليل، وأحمد السعدنى، وكمال ابو رايه ويسرا اللوزى، وثراء جبيل، ويارا جبران وسارة عزيز.

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