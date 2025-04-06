ضم خالد البلشي نقيب الصحفيين لعضوية مجلس كلية الإعلام بجامعة الأزهر لمدة عامين

أعلنت جامعة الأزهر عن ضم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى عضوية مجلس كلية الإعلام “بنين” بجامعة الأزهر لمدة عامين، عضوًا خارجيًا اعتبارًا من 22 يناير 2025 الماضي.

وفاة شقيقة نقيب الصحفيين



وتوفيت في الساعات الأولى من اليوم الأحد السيدة انتصار البلشي، شقيقة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت لأسابيع.



وقال البلشي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، شقيقتي انتصار فى ذمة الله، تشييع الجنازة والعزاء اليوم في المنوفية، وتحديد موعد العزاء لاحقًا في القاهرة".

نقيب الصحفيين يُهنئ شيخ الأزهر بذكرى مرور 15 عامًا على توليه المشيخة



وفي وقت سابق هنَّأ الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة مرور 15 عامًا على تولى فضيلته المشيخة.

وقال البلشى، فى رسالة بعثها لفضيلة الإمام الأكبر، إنه ينتهز هذه المناسبة للتعبير عن خالص التقدير لجهود فضيلته الحثيثة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء الأخوَّة الإنسانية؛ مشيدًا بمخرجات مؤتمر الحوار الإسلامى الذى عُقد بالبحرين، نهاية الشهر الماضى، ليعكس واقعًا عمليًا لرؤية تجديدية تحترم التنوُّع الدينى وتُعظِّم المشتركات الإنسانية بين أتباع المذاهب والأديان.

وأعرب نقيب الصحفيين عن فائق التقدير للدور المهنى البنَّاء والمُؤثر الذى تلعبه جريدة صوت الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام، فى الساحة الصحفية، خلال الأعوام الأخيرة، بما انعكس على توضيح مواقف وآراء الأزهر والدفاع عن الصورة الصحيحه للفكر الإسلامى المستنير، وما قدَّمته وتُقدِّمه من موقفٍ مهنىٍّ مُميز ومشرِّف فى التعامل مع ملف القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان الصهيونى على إخواننا فى غزة، ما جعلها صوتًا للدفاع عن العدالة والإنسانية وحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر ومُعبِّرًا بارزًا فى الإعلام العربى عن الأحرار فى العالم.

وقال البلشى إن ما لحق بجريدة صوت الأزهر من تطورٍ صحفىٍّ وتميُّزٍ مهنى كبير وملحوظ تحت رعاية فضيلة الإمام، وبجهود رئيس تحريرها الزميل الصحفى أحمد الصاوى يستحق الإشادة ويُضاف إلى سجل إنجازات فضيلة الإمام الأكبر المُتعددة خلال ١٥ عامًا من العطاء.

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