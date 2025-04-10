الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

حاتم نبيل قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2025، بشأن تكليف حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 10 أبريل 2025.

 

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، قرار رئيس الجمهورية بتعيين حاتم نبيل عبدالحميد مصطفى، وكيلًا لـ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

ونص القرار الصادر على تعيين حاتم نبيل عبد الحميد مصطفى وكيلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة عام اعتبارًا من 15/8/2024، ويتولى معاونة رئيس الجهاز في مباشرة اختصاصاته وفي الإشراف الفني والإداري على سير العمل بالجهاز، ومباشرة الاختصاصات التي يفوض بشأنها من رئيس الجهاز، ويحل محله في حالة غيابه.

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