الخميس 10 أبريل 2025
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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تبدأ تحديث عملية الإخلاء والطوارئ

أكاديمية مصر للطيران،
أكاديمية مصر للطيران، فيتو

 بدأت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى أعمال تحديث جهاز تدريب الركب الطائر على عملية الإخلاء وحالات الطوارئ CEET (Cabin Evacuation and Emergency Trainer) باعتماد سلطة الطيران المدني المصري، ويأتي ذلك تأكيدًا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات التدريب المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى.

ومن جانبه أضاف الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن تحديث جهاز التدريب على عملية الإخلاء وحالات الطوارئ  CEET يعد من أهم العوامل التى تساعد الأكاديمية على تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة لأطقم الركب الطائر فى حالات الإخلاء والطوارئ المختلفة والتي تتماشى أيضا مع استراتيجيتها فى جذب العملاء الجدد واهتمامها فى التوسع والانتشار في الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بالإضافة إلي سعيها المستمر نحو الحصول على حصة تسويقية جديدة بهدف المنافسة فى مجالات تدريب الطيران المختلفة، وكذلك استهداف شركات طيران كبرى جديدة مستفيدة من تميزها فى هذا المجال بين دول الجوار، وكذلك الاعتمادات الدولية الممنوحة للأكاديمية.

 


وأوضح كلُّ من المهندس عمرو سمير مدير عام الطيران التمثيلي والمهندس سامي عزيز مدير إدارة هندسة الطيران التمثيلي ومدير المشروع  أن أعمال التحديث شملت جهاز الـ CEET  طرازي الطائرات الضيقة الحجم (Narrow Body) مثل طراز Boeing 737  وطراز Airbus 320 والطرازات عريضة الحجم (Wide Body) مثل طراز Airbus 340  وطرازBoeing 777.

ووقع اختيار الشركة القابضة لمصر للطيران على مجموعة من خبراء الشركة الألمانية TFC والتي تعد واحدة من أهم الشركات المصنعة لأجهزة التدريب على الطوارئ، وكذلك مجموعة من خبراء الشركة الهولندية VH (Van Halteren Technologie) والمتخصصة في أنظمة الحركة "Motion Systems"، حيث تتم أعمال التحديث في على الجهاز بمقر الأكاديمية بالقاهرة، وتشمل عملية التحديث تطوير نظام الحركة وبرامج الـ Software الخاصة بالجهاز وتحديث قطع الغيار المتقادمة بالجهاز بأخرى حديثة.

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