فوائد الشوكولاتة الداكنة، تحافظ على صحة القلب وتقوي الذاكرة

الشوكولاتة الداكنة، متعة المذاق وكنز الفوائد الصحية، تثير اهتمام الباحثين والأطباء على حد سواء. فبينما يستمتع البعض بمذاقها الغني، يكشف العلم عن فوائد جمة تتجاوز مجرد الاستمتاع بالطعم.

كنز غذائي في قطعة صغيرة

الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد حلوى، بل هي مخزن للعناصر الغذائية الضرورية. فكل 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة، التي تحتوي على 70-85% من الكاكاو، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، تمنح الجسم:

11 جرامًا من الألياف الغذائية.

66 % من القيمة اليومية الموصى بها من الحديد.

57 % من المغنيسيوم.

196 % من النحاس.

85 % من المنجنيز.

بالإضافة إلى كميات وفيرة من البوتاسيوم والفوسفور والزنك والسيلينيوم.

هذا المزيج الفريد من العناصر الغذائية يجعل الشوكولاتة الداكنة إضافة قيمة للنظام الغذائي، ولكن باعتدال، نظرًا لاحتوائها على حوالي 600 سعرة حرارية.

مضادات الأكسدة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة من أغنى مصادر مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة. فمركبات الفلافانول والبوليفينول الموجودة في الكاكاو تتفوق على العديد من الفواكه في قدرتها على مكافحة الأكسدة.

تحمي الشوكولاتة الداكنة صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية. فالفلافانول الموجود في الكاكاو يساعد على:

خفض ضغط الدم عن طريق تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية.

تحسين تدفق الدم.

رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) وحماية الكوليسترول السيئ (LDL) من الأكسدة.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بشرة نضرة، وحماية من الشمس

لا تقتصر فوائد الشوكولاتة الداكنة على الصحة الداخلية، بل تمتد إلى البشرة أيضًا. فالفلافانول يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويزيد من ترطيبها ونضارتها.

دماغ نشط، وذاكرة قوية

تشير الأبحاث إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تعزز وظائف الدماغ، خاصة لدى كبار السن. فالفلافانول يحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الذاكرة والانتباه.

من المهم الاعتدال في تناول الشوكولات الداكنة فبرغم فوائدها العديدة إلا أن الكميات الكبيرة منها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.

كما يجب اختيار الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% أو أكثر).

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