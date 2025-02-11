للحصول على الطاقة وزيادة التركيز، 8 وجبات خفيفة لتناولها أثناء العمل

تناول وجبات خفيفة مغذية أثناء يوم العمل يمكن أن يساعد على البقاء نشيطًا ومنتجًا، وتشمل بعض الوجبات الخفيفة المكسرات والحمص المحمص والجواكامولي ورقائق الخضار المخبوزة، وغيرها.

1. المكسرات والفواكه المجففة

المكسرات والفواكه المجففة تشكل مزيجًا صحيًا وغير قابل للتلف من الوجبات الخفيفة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يحتوي هذا المزيج على توازن جيد بين العناصر الغذائية الثلاثة الكبرى، مع الدهون الصحية والبروتين من المكسرات والكربوهيدرات من الفواكه المجففة، كما أنها مليئة بالألياف، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع بين الوجبات.

2. الفلفل الحلو والجواكامولي

الجواكامولي هو غموس لذيذ مصنوع عادة من الأفوكادو والليمون والبصل والكزبرة، ويتناسب بشكل رائع مع شرائح الفلفل الحلو أو الخضروات النيئة الأخرى.

يحتوي الأفوكادو أيضًا على العديد من العناصر الغذائية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، والتي ارتبطت بزيادة صحة القلب.

4. الحمص المحمص

الحمص المحمص عبارة عن وجبة خفيفة غير قابلة للتلف وغنية بالبروتين والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن.

يحتوي نصف كوب (76 جرامًا) من الحمص على 5 جرامات من الألياف و5 جرامات من البروتين، علاوة على ذلك، نظرًا لملفاته الغذائية الكثيفة، فقد ارتبطت بالمساعدة في إدارة الوزن وتحسين استجابة الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة.

لتحضير الحمص المحمص، صفِّ علبة من الحمص وجففها، وضعها في زيت الزيتون والملح والتوابل التي تفضلها، اخبزها على صينية خبز مبطنة على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة.

5. التونة

أكياس التونة المغلقة هي وجبات خفيفة مريحة لا تحتاج إلى تصفيتها ويمكن تخزينها وتناولها في العمل، ويحتوي سمك التونة على كمية كبيرة من البروتين المشبع وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومن المعروف أن هذه الأحماض تقاوم الالتهابات وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. التفاح وزبدة الفول السوداني

شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني الطبيعية تشكل وجبة خفيفة لذيذة ومشبعة.

تساهم زبدة الفول السوداني في توفير البروتين والدهون الصحية، ويحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يجعله مشبعًا بشكل خاص، فتحتوي تفاحة جالا متوسطة الحجم (100 جرام) على 86٪ من الماء ولديها أكثر من 3.5 جرام من الألياف.

7. الجرانولا المصنوعة منزليًا

تحتوي معظم الأصناف التي يتم شراؤها من المتاجر على نسبة عالية من السكريات المضافة وتحتوي على زيوت نباتية غير صحية قد تزيد من الالتهابات في جسمك إذا تم استهلاكها بكميات زائدة.

امزج الشوفان المطحون وبذور عباد الشمس والتوت البري المجفف والكاجو في مزيج من زيت جوز الهند المذاب والعسل، ثم، افردي الخليط على صينية خبز مبطنة واخبزيه لمدة 40 دقيقة على نار خفيفة.

8. الزبادي اليوناني

يعتبر الزبادي اليوناني العادي غير المحلى وجبة خفيفة مريحة للعمل تحتوي على نسبة بروتين أعلى من الزبادي العادي.

تحتوي عبوة 158 جرامًا من الزبادي اليوناني العادي قليل الدسم على 16 جرامًا من البروتين مقابل 95 سعرًا حراريًا فقط، وبالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالكالسيوم، وهو معدن مهم لعظام وأسنان قوية.

لجعل هذه الوجبة أكثر لذة وإشباعًا، أضيفي الفواكه والمكسرات الصحية.

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