ترامب: الاتحاد الأوروبي أوقف الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية بعد تعاملنا مع الصين

أقر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، أن الولايات المتحدة ستدفع تكلفة الفترة الانتقالية عقب تطبيق الرسوم الجمركية، زاعما أن بلاده فى وضع اقتصادي جيد وكل شئ سيكون رائعا فى النهاية.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة أوقفت تمويل عدة جامعات أمريكية.

ترامب يسعى لشراء سفن كبيرة من دول أخرى

كما لفت ترامب، إلى أنه قد يسعى للحصول على تفويض من الكونجرس الأمريكى لشراء سفن كبيرة من دول أخرى بينما تقوم الولايات المتحدة بتطوير قدرتها على بناء السفن الخاصة بها.

ترامب يشيد بقرار الاتحاد الأوروبي وقف الاجراءات المضادة

وقال ترامب، أن الاتحاد الأوروبي أوقف الاجراءات المضادة بعد تعاملنا مع الصين، معتبرا أن الاتحاد كان ذكيا للغاية بتجنب الرد على الرسوم الجمركية.

واستطرد الرئيس الأمريكى قائلا، سأقوم بسداد الديون من الرسوم الجمركية، مؤكدا أن دول كثيرة استغلت الولايات المتحدة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قراره بتعليق الرسوم الجمركية التي كان من المقرر فرضها على الولايات المتحدة الأميركية يوم 15 أبريل لمدة 90 يومًا.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن فى وقت سابق من اليوم الخميس، عن قراره بتعليق الرسوم الجمركية التي كان من المقرر فرضها على الولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 أبريل لمدة 90 يومًا.

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