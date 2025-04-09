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خارج الحدود

وزير الخزانة الأمريكي يعلق على قرار ترامب بتجميد الرسوم الجمركية

وزير الخزانة الأمريكية،
وزير الخزانة الأمريكية، فيتو

علق وزير وزير الخزانة الأمريكي كوت بيسنت، مساء الأربعاء، على قرار الرئيس دونالد ترامب وقف مؤقت مدته 90 يوما في إطار خطته للرسوم الجمركية، لكنه رفع أيضا نسبتها على الصين إلى 125 % تسري على الفور.

وقال بيسنت: "اتخذنا قرارًا بتجميد الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا بعد أن تواصلت 75 دولة معنا في هذا الخصوص"، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على التوصل إلى اتفاقات على الرسوم الجمركية.

وأكد أن قرار تجميد الرسوم الجمركية ليس بسبب رد فعل السوق.

وأشار إلى أن "الصين تواصل التصعيد، ونطالب حلفاءنا بعدم اتخاذ خطوات انتقامية ضدنا"، مبينا أن "الصين هي مصدر كل المشكلات الاقتصادية للولايات المتحدة".

وبين أن "ما تقوم به الصين سيؤثر في اقتصادها وليس في اقتصاد الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "الصين أثبتت أنها الطرف السيئ ورسالتنا ألا تبادروا إلى إجراءات انتقامية ضدنا".

وأضاف: "سنتفاوض بحسن نية ونتوقع أن يفعل الشركاء ذلك أيضا وسنرى ما ستفعله الصين".

وذكر بيسنت أن "إلغاء إدراج الأسهم الصينية في البورصات الأمريكية خيار مطروح بقوة".

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