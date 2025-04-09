ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

دخلت ميجان ماركل، على خط الجدل الدائر حول الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن علامتها التجارية الجديدة "As Ever" لن تتأثر بالإجراءات بفضل تصنيع منتجاتها بالكامل داخل الولايات المتحدة.

ميجان ماركل تروج لعلامتها التجارية وسط جدل الرسوم الجمركية

وأطلقت ميجان ماركل الأسبوع الماضي علامتها التجارية المتخصصة في أسلوب الحياة، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا، إذ نفدت الدفعة الأولى من منتجاتها خلال 30 دقيقة فقط من طرحها عبر الموقع الإلكتروني.

وضمت التشكيلة الأولى كريمة توت العليق، وشاي أعشاب، وباقات زهور ظهرت في برنامجها على "نتفليكس.

وجاء إطلاق العلامة الجديدة في وقت أعلن فيه ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات تقريبًا، في خطوة أثارت قلق الأسواق العالمية وأثرت سلبًا على الشركات المعتمدة على الاستيراد، لكن ماركل أوضحت في مقابلة مع مجلة "فورتشن" أن منتجات As Ever تصنع محليًا، ما يجعلها بمنأى عن هذه الرسوم.

وأثارت أسعار منتجات ميجان مقارنة مع سلع مشابهة من علامات تجارية ملكية أخرى. ورغم ذلك، أكدت ميجان أن هدفها يتمثل في تقديم منتجات راقية بأسعار معقولة.

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