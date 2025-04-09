مؤشرات وول ستريت تحقق أكبر مكاسب يومية منذ 2020 بعد تجميد الرسوم الجمركية

حلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، محققة أكبر مكاسب يومية منذ 2020، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب تعليق بعض الرسوم الجمركية على عشرات الدول لمدة 90 يومًا، مما يشير إلى تهدئة مؤقتة في الحرب التجارية التي أفقدت الأسواق العالمية تريليونات الدولارات، وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي في أميركا.

مؤشر إس آند بي 500

تنفست الأسهم الصعداء بعد أربع جلسات من التداول المتقلب وعالي الحجم، مما دفع مؤشر "إس آند بي 500" إلى حافة انخفاض حاد بنسبة 20%، وارتفع المؤشر القياسي بنحو 9% بعد الإعلان، مع تحقيق جميع الشركات تقريبًا مكاسب، في حين تجاوزت مكاسب مؤشر "ناسداك 100" 12%، وهي أعلى وتيرة يومية منذ أكتوبر 2008.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

بعد تراجعها في الجلسات الأخيرة، شهدت سندات الخزانة عودة مؤقتة إلى وضعها الطبيعي، مع تخلي المستثمرين عن الملاذات الآمنة خوفًا من تفويت فرصة انتعاش في الأصول الأكثر مخاطرة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين لفترة وجيزة متجاوزة 4%، مع تقليص المتداولين توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

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