سيرك عالمي اقتصادي وسياسي، توفيق عكاشة يكشف تجهيز ترامب لحدث عالمي قادم

كشف الإعلامي توفيق عكاشة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجهز لحدث عالمي قادم، مؤكدًا أن ما يقوم به ترامب من إجراءات وقرارات اقتصادية صادمة، والتي وصفها بـ "مراجيح مولد ترامب العالمية"، للتجهيز لهذا الحدث.

ترامب يجهز لحدث عالمي

ووصف توفيق عكاشة ما سيحدث في المرحلة المقبلة، بعد قرارات ترامب الاقتصادية الصادمة، بأنه "سيرك عالمي اقتصادي سياسي".

كما كشف توفيق عكاشة عن سر ملابس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتطابقة، حيث يرتديان نفس لون "البدلة" و"القميص" و"رابطة العنق"، تطابق كامل في كل شيء.

وقال توفيق عكاشة عن الحدث القادم الذي يجهز له ترامب: "مراجيح مولد ترامب العالمية لمرجحة الاقتصاد العالمي من أجل التجهيز للحدث العالمي القادم ترامب عمهم... القادم سيرك عالمي اقتصادي سياسي وأنا بتفرج".



وعن سر تطابق ألوان ملابس نتنياهو وترامب، قال توفيق عكاشة: "نظرية الملاحظة وفلسفة الإعلام البيئي تعكس مفاهيم ملابس ترامب ونتنياهو وهى نفس لون البدلة ونفس لون القميص ونفس لون رابطة العنق كحلى أبيض أحمر يعنى الاثنين واحد وتطابق كامل فى كل شيء بدون مؤتمر صحفى وكل واحد يفهم ما يفهمه".

قرارات اقتصادية صادة للرئيس الأمريكي ترامب

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب اتخذ عدة قرارات اقتصادية صدمت العالم، ومنها قرار رفع أسعار التعريفة الجمركية على واردات دول العالم إلى أمريكا، الأمر الذي أحدث توتر وارتباك في الأسواق العالمية، لكنه عاد، أمس الأربعاء وأعلن تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25%، على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي والصين لمدة 90 يومًا.

ترامب يجهز لحدث عالمي، فيتو



وجار قرار ترامب بتأجيل فرض الرسوم جمركية جديدة، بعد أيام من إلقاء ترامب لخطاب متشدد وصف فيه الحرب التجارية بأنها "معركة وجودية طويلة الأمد"، وحث فيه المستثمرين على "الهدوء وعدم الخوف".

في حين وصفت مصادر مقربة من البيت الأبيض، قرار ترامب بإنه "لم يكن جزءًا من خطة مدروسة، وكان نتاج ذعر داخلي بسبب انهيار غير مسبوق في سوق السندات الحكومية الأمريكية، المؤشر الرئيسي على ثقة المستثمرين العالمية.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2023، ما أثار المخاوف من حدوث ركود وشيك.



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