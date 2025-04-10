ترامب: نتواصل مع حماس واقتربنا من إعادة الأسرى

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بتواصل الولايات المتحدة، مع حركة حماس بهدف التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

ترامب يعترف بتواصل أمريكا مع حماس

وتابع ترامب فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم، نتواصل مع إسرائيل وحماس ونقترب من استعادة الرهائن فى قطاع غزة.

ويتكوف يكشف عن بلورة صفقة أسرى جديدة

وكشف المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط الأوسط، ستيف ويتكوف، فى وقت سابق من اليوم، عن صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس سوف يتم الإعلان عنها خلال أيام.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن المبعوث الأمريكى إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أخبر عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أنه تجري حاليا بلورة صفقة تبادل جدية للأسرى وأن الأمر مسألة أيام.

في ذات السياق، نقلت القناة الـ13 العبرية، أنه تم إطلاع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر بأن هناك مقترحا جديا لصفقة تبادل للأسرى تجري بلورته.

وقالت القناة العبرية، نقلا عن مصدر بالمجلس الوزاري المصغرـ إن مقترح اتفاق التبادل الجديد قد يؤدي للإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين.





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